Gaza : 20 morts dans une bousculade provoquée par des agents du Hamas à Khan Younès, indique la GHF

"Nous avons le cœur brisé de confirmer que 20 personnes sont décédées ce matin dans un tragique incident à Khan Younès", a indiqué la Gaza Humanitarian Foundation (GHF). "D'après les informations dont nous disposons actuellement, 19 des victimes ont été piétinées et une autre a été poignardée dans une bousculade chaotique et dangereuse provoquée par des agitateurs dans la foule". "Nous avons des raisons crédibles de croire que des éléments armés et affiliés au Hamas ont délibérément fomenté les troubles. Pour la première fois depuis le début des opérations, le personnel de la GHF a identifié plusieurs armes à feu dans la foule, dont une a été confisquée. Un travailleur américain a également été menacé avec une arme à feu par un membre de la foule pendant l'incident", a poursuivi la GHF.

https://x.com/i/web/status/1945372631311470613 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Cet événement horrible s'inscrit dans une tendance profondément inquiétante observée ces derniers jours. De faux messages concernant l'ouverture de sites d'aide, notamment à Wadi Gaza et à Tal Sultan, fermé depuis longtemps, ont largement circulé sur Telegram et d'autres plateformes, semant la confusion, attirant des foules vers des sites fermés et incitant à des troubles. Hier soir encore, le GHF a publié un avertissement en arabe sur Facebook, exhortant les personnes en quête d'aide à ignorer ces messages trompeurs et à se référer uniquement aux canaux officiels du GHF pour obtenir des informations actualisées sur nos opérations".

"Nous pleurons les vies perdues aujourd'hui et restons déterminés à fournir une aide humanitaire de la manière la plus sûre et la plus responsable possible. Le GHF existe pour servir la population de Gaza avec compassion et intégrité, et notre mission n'a jamais été aussi urgente ni aussi difficile", a conclu la fondation.