Gaza : Tsahal détruit un complexe souterrain du Hamas sous l'hôpital européen de Khan Younès et scelle un tunnel avec du béton

"Les forces de combat de la brigade Golani et de l'unité Yahalom ont détruit le complexe souterrain de l'organisation terroriste Hamas sous l'hôpital européen de Khan Younès, dans le sud e la bande de Gaza", a indiqué l'armée israélienne. "Les forces de l'équipe de combat de la brigade Golani, opèrent depuis deux semaines dans une opération ciblée pour localiser et enquêter sur une importante infrastructure souterraine de l'organisation terroriste Hamas, dans la zone de l'hôpital européen de Khan Younès, où le corps de Mohammad Sinwar a été retrouvé". Une fois l'exploration tunnel terminée par l'unité Yahalom et d'autres unités, il a été neutralisé dans le cadre d'une opération logistique et d'ingénierie complexe : des dizaines bétonnières ont déversé environ 250 mètres cubes de béton dans le tunnel pour le sceller", a poursuivi Tsahal. "L'activité dans la zone a été réalisée de manière ciblée et précise, tout en évitant d'endommager la structure de l'hôpital".