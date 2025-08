Israël Katz soutient Eyal Zamir : "le chef d'état-major a le droit et le devoir d'exprimer son opinion"

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, répond à Yair Netanyahou : "J'ai recommandé Eyal Zamir pour le poste de chef d'état-major de l'armée israélienne, et le Premier ministre et le gouvernement ont approuvé ma recommandation. J'ai estimé qu'au tournant auquel se trouvait l'armée israélienne, il était le candidat le plus apte à construire et à diriger les forces armées face aux nombreux défis sécuritaires qui nous attendent."

"Le chef d'état-major a le droit et le devoir d'exprimer son opinion dans les forums appropriés, et une fois les décisions prises par les instances politiques, l'armée israélienne mettra en œuvre avec détermination et professionnalisme ce qui aura été décidé, comme elle l'a fait jusqu'à présent dans tous les domaines, jusqu'à ce que les objectifs de la guerre soient atteints. En tant que ministre de la Défense chargé de l'armée au nom du gouvernement, je dois veiller à ce que cela soit fait, et il en sera ainsi".