Tsahal mène des raids nocturnes en Syrie pour saisir des armes et arrêter des suspects

Selon un communiqué de Tsahal, les forces de la brigade "Golan" (474), sous le commandement de la division 210, ont mené la semaine dernière plusieurs raids nocturnes dans le sud de la Syrie. L’objectif était de localiser des armes et d’arrêter des suspects. Lors des fouilles, les soldats ont découvert plusieurs dépôts contenant des lance-roquettes RPG, des explosifs, des fusils Kalachnikov et de grandes quantités de munitions. Tout le matériel a été saisi. Sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, plusieurs suspects ont également été arrêtés et interrogés avec la collaboration des équipes de l’unité 504. Tsahal affirme poursuivre ses opérations dans la région afin d’assurer la sécurité des citoyens israéliens et des habitants du Golan.