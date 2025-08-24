LIVEBLOG | L'armée égyptienne renforce sa présence à la frontière avec Gaza par crainte que des Gazaouis tentent de passer en Égypte
Le Caire s'attend à ce que les opérations de Tsahal dans le nord de Gaza forcent environ un million de Gazaouis à fuir vers le sud et à tenter de passer en Égypte
Tsahal mène des raids nocturnes en Syrie pour saisir des armes et arrêter des suspects
Selon un communiqué de Tsahal, les forces de la brigade "Golan" (474), sous le commandement de la division 210, ont mené la semaine dernière plusieurs raids nocturnes dans le sud de la Syrie. L’objectif était de localiser des armes et d’arrêter des suspects. Lors des fouilles, les soldats ont découvert plusieurs dépôts contenant des lance-roquettes RPG, des explosifs, des fusils Kalachnikov et de grandes quantités de munitions. Tout le matériel a été saisi. Sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, plusieurs suspects ont également été arrêtés et interrogés avec la collaboration des équipes de l’unité 504. Tsahal affirme poursuivre ses opérations dans la région afin d’assurer la sécurité des citoyens israéliens et des habitants du Golan.
Les médias palestiniens rapportent que Tsahal poursuit ses tirs d'artillerie et la destruction de bâtiments résidentiels dans les quartiers de Sabara et Zeitoun
Judée-Samarie : Tsahal aurait pris d'assaut le village d'Al-Mughayyir, au nord de Ramallah
Les Palestiniens rapportent que les forces israéliennes ont pris d'assaut le village d'Al-Mughayyir, au nord de Ramallah, en Judée-Samarie. Ils signalent également que des Israéliens mènent des opérations à l'aide de bulldozers sur des terres situées dans le village.
Sud-Liban : un drone israélien se serait écrasé dans la ville de Zahira
Selon une information diffusée par la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah, un drone israélien s'est écrasé dans la ville de Zahira, dans le sud du Liban, avant d'être détruit par un autre drone.
2 500 camions d'aide distribués dans la bande de Gaza la semaine dernière (COGAT)
"Au cours de la semaine écoulée près de 2 500 camions ont été collectés et distribués du côté gazaoui des points de passage de Kerem Shalom et de Zikim", a indiqué le COGAT. "Plus de 1 600 camions d'aide humanitaire, contenant principalement de la nourriture, sont entrés par les points de passage cette semaine. Nous continuerons à faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza pour la population civile, et non pour le Hamas".
L'armée égyptienne renforce sa présence à la frontière avec Gaza par crainte que des Gazaouis fuyant le nord tentent de passer en Égypte
Les autorités égyptiennes craignent que l'armée israélienne n'occupe à tout moment les zones qui échappent encore à son contrôle dans la ville de Gaza et dans le nord du territoire gazaoui, a rapporté le journal qatari Al-Araby al-Jadeed. C'est pourquoi l'armée égyptienne a renforcé sa présence à la frontière orientale, craignant les répercussions humanitaires et militaires d'une telle invasion. Les autorités souveraines égyptiennes s'attendent à ce que les opérations militaires forcent environ un million de Gazaouis à fuir la ville de Gaza vers le sud, ouvrant ainsi la porte aux tentatives délibérées d'Israël de pousser ces civils vers la frontière égyptienne.
Les Palestiniens rapportent des frappes continues dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville
L'autoroute 1 a été bloquée à la circulation dans la direction de Tel Aviv, par des manifestants qui scandaient : "Arrêtez la guerre et ramenez tout le monde"
Gaza : Tsahal intensifie ses opérations à Jabaliya pour affaiblir le Hamas
Selon un communiqué de Tsahal, les forces de la brigade 401, sous le commandement de la division 162, ont repris ces derniers jours les combats dans le secteur de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. L’objectif de cette opération est d’affaiblir les capacités militaires du Hamas. Les soldats détruisent des infrastructures terroristes en surface et en sous-sol, éliminent des terroristes et renforcent le contrôle opérationnel de la zone. Jusqu’à présent, les forces israéliennes ont découvert un tunnel, neutralisé plusieurs terroristes et détruit un bâtiment militaire utilisé par le Hamas pour planifier et exécuter des attaques contre Tsahal. L’armée israélienne affirme que ces actions permettent d’étendre les opérations à d’autres zones et de prévenir le retour des cellules du Hamas. Les forces du Commandement Sud poursuivent leurs efforts pour "garantir la sécurité de l’État d’Israël".
Judée-Samarie : les Palestiniens rapportent que les forces israélienne ont attaqué la ville de Qabatiya, au sud de Jénine
Les Palestiniens ont rapporté ce matin des frappes à Jabaliya et à Al-Mouasker, dans le nord de la bande de Gaza
Le père de l'otage Nimrod Cohen devant le domicile d'Israël Katz
Yehuda Cohen, père de l'otage Nimrod Cohen, lors d'une manifestation devant le domicile du ministre de la Défense Israël Katz : "Depuis notre rencontre à la Kirya, non seulement Nimrod n'a pas été libéré, mais vous le privez également de nourriture. Je sais que votre poste dépend directement de votre loyauté envers Netanyahou, mais si vous pensez vraiment être ministre de la Défense, comportez-vous comme tel. Pas comme un ministre de la Guerre, mais comme un ministre de la Défense. Un ministre qui est censé assurer la sécurité des citoyens israéliens et des soldats qui ont été enlevés sous le mandat de votre gouvernement. Je suis venu vous rappeler, en ce 688e jour, qu'un soldat de l'armée israélienne envoyé pour défendre le pays avec un char défectueux est toujours retenu dans les tunnels de Gaza."
La belle-sœur de l'otage Omri Miran, devant le domicile d'Avi Dichter
Michal Lavi, belle-sœur d'Omri Miran, lors d'une manifestation devant le domicile du ministre Avi Dichter : "Je suis sûre que vous avez vu les vidéos d'Evyatar et Rom, nous ne savons pas comment Omri va. Nous avons des preuves filmées datant du 24 avril 2025. Omri n'a pas l'air bien. Où est votre responsabilité envers les citoyens israéliens qui croupissent en captivité chez le Hamas depuis 688 jours ? Qu'en est-il des valeurs qui consistent à ne laisser personne derrière soi, dans la vie comme dans la mort, et à sauver des vies ? Deux valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'État d'Israël."
La mère du soldat Itay Hen, tué le 7 octobre et dont le corps est retenu à Gaza, devant le domicile de Ron Dermer
Hagit Hen, mère d'Itay Hen, lors d'une manifestation devant le domicile du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer : "Cela fait 688 jours que je n'ai pas vu mon fils, je ne sais pas où il est, je ne sais pas si je le reverrai un jour. Où est le gouvernement ? Ron Dermer refuse de nous rencontrer depuis huit mois, depuis qu'il a pris ses fonctions. Il refuse de rencontrer les parents d'un soldat kidnappé, qui a perdu la vie le 7 octobre. Dans quel pays vivons-nous ?"
Les familles des otages manifestent devant les domiciles des ministres du cabinet pour exiger la fin de la guerre
Les familles des otages israéliens et des citoyens mobilisés protestent ce matin devant les domiciles de plusieurs ministres du cabinet, dont Israël Katz, Ron Dermer, Gideon Sa'ar, Eli Cohen, Miri Regev et Avi Dichter. Cette mobilisation marque le début d’une nouvelle semaine de lutte, en amont de la journée nationale de contestation "Israël se mobilise" prévue mardi. Les manifestants dénoncent un "blocage délibéré" d’un accord visant à la libération des otages, alors que les combats et l’occupation de Gaza s’intensifient. Dans un message adressé aux ministres, les familles ont déclaré : "Nous sommes venus pour une alerte au réveil : sacrifier nos proches sur l’autel d’une guerre sans fin, c’est une perte de sens. Suivez la volonté du peuple : mettez fin à la guerre et ramenez tout le monde à la maison."
Les médias palestiniens ont rapporté dans la nuit que l'armée israélienne continuait de faire exploser des robots piégés à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza
"Tsahal agira avec toute sa puissance pour mettre fin à la guerre selon les conditions fixées par Israël", affirme Israël Katz
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a dénoncé "avec la plus grande fermeté" les fuites issues du forum sécuritaire restreint, estimant qu’elles nuisent à la sécurité d’Israël, donnent une image déformée des opérations à Gaza et "sèment de faux espoirs chez l’ennemi". Katz a précisé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même ont approuvé les plans opérationnels de Tsahal à Gaza, conformément au mandat du cabinet, et les ont même "salués". Il a affirmé que l’armée "agit et agira avec toute sa puissance" pour vaincre le Hamas, libérer les otages et mettre fin à la guerre selon les conditions fixées par Israël. Le ministre a également appelé à "soutenir les commandants et les soldats de Tsahal" mobilisés pour la sécurité du pays.