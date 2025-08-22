LIVEBLOG | Tsahal arrête deux terroristes à Ramallah qui s'apprêtaient à commettre un attentat
L'un des suspects a été capturé avant d'avoir pu utiliser son arme
Judée-Samarie : affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes près de Hébron
Les Palestiniens ont rapporté sur les réseaux sociaux des affrontements pendant la nuit avec les soldats de Tsahal. Les forces israéliennes ont effectué des tirs de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène, dans la ville d'Izna, près de Hébron, en Judée-Samarie.
Des pro-palestiniens font irruption dans les locaux de la chaîne publique autrichienne ORF, l'accusant de complicité avec Israël
Des militants pro-palestiniens ont fait irruption jeudi dans les locaux de la chaîne publique autrichienne ORF à Vienne pour protester contre la couverture médiatique de la bande de Gaza par cette chaîne. Les manifestants auraient agi ainsi en raison de "l'implication du diffuseur dans le génocide en Israël", l'un d'entre eux ayant crié que l'ORF était responsable de ce génocide. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que le groupe a écrit "ORF permet le génocide" à la peinture sur le sol. Six manifestants ont été arrêtés par la police.
"Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur le Hamas à Gaza", assure Israël Katz
"Nous avons approuvé hier les plans de l'armée israélienne pour vaincre le Hamas à Gaza, par des tirs nourris, l'évacuation des habitants et des manœuvres militaires", a déclaré ce matin le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les assassins et les tyrans du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre, à savoir la libération de tous les otages et le désarmement. S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah et Beit Hanoun. Je l'ai promis, et il en sera ainsi".
"Israël envisage toutes les options" pour pour parvenir à un accord sur les otages, affirme Netanyahou
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré, lors d’une interview accordée à la chaîne américaine One America News, qu’Israël "envisage toutes les options" pour parvenir à un accord permettant la libération des 50 otages restants, dont au moins 20 vivants et 30 morts. "Notre objectif est de libérer tous les otages le plus rapidement possible", a-t-il affirmé, ajoutant que "la guerre pourrait s’arrêter immédiatement si le Hamas déposait les armes et relâchait les otages", offrant ainsi, selon lui, "un avenir différent pour Gaza".
Concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza, Netanyahou a accusé le Hamas de priver délibérément les otages de nourriture : "La seule famine organisée à Gaza est celle imposée par le Hamas, qui affame les otages". Il a précisé qu’Israël a acheminé deux millions de tonnes de denrées alimentaires dans le territoire gazaoui, soit, selon lui, "environ une tonne par habitant".
Tsahal arrête deux terroristes à Ramallah qui s'apprêtaient à commettre un attentat
Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé avoir arrêté ce matin deux suspects palestiniens au cœur de Ramallah, en Cisjordanie, alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un attentat. L’opération, menée par les unités spéciales de la police (Gideonim 33), en coordination avec la brigade Binyamin de Tsahal et sur la base de renseignements fournis par le Shin Bet, a permis de neutraliser les deux hommes sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré. Selon les autorités, l’un des suspects portait un pistolet mais n’a pas eu le temps de l’utiliser. Les deux individus ont été transférés pour interrogatoire par le Shin Bet afin de déterminer leurs intentions exactes et d’identifier les réseaux de soutien qui les ont aidés. La police israélienne, Tsahal et le Shin Bet ont réaffirmé leur détermination à « poursuivre leurs efforts conjoints pour démanteler les infrastructures terroristes et protéger la sécurité des citoyens israéliens ».