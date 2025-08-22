LIVEBLOG | Tsahal arrête deux terroristes à Ramallah qui s'apprêtaient à commettre un attentat

Des pro-palestiniens font irruption dans les locaux de la chaîne publique autrichienne ORF, l'accusant de complicité avec Israël

Des militants pro-palestiniens ont fait irruption jeudi dans les locaux de la chaîne publique autrichienne ORF à Vienne pour protester contre la couverture médiatique de la bande de Gaza par cette chaîne. Les manifestants auraient agi ainsi en raison de "l'implication du diffuseur dans le génocide en Israël", l'un d'entre eux ayant crié que l'ORF était responsable de ce génocide. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que le groupe a écrit "ORF permet le génocide" à la peinture sur le sol. Six manifestants ont été arrêtés par la police.