Gaza : l’armée israélienne poursuit ses opérations contre le Hamas

L’armée israélienne a annoncé jeudi la poursuite de ses opérations contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont éliminé plusieurs terroristes et détruit plusieurs infrastructures du Hamas. À Khan Younès, les troupes poursuivent leurs opérations pour établir le contrôle du corridor stratégique "Magen Oz", reliant les parties est et ouest de la ville, et ont démantelé des bâtiments utilisés par les terroristes.

Dans le nord de Gaza, Tsahal indique avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit des infrastructures souterraines. Dans le secteur de Jabaliya, plusieurs tunnels utilisés par le Hamas ont été démantelés, tandis que trois terroristes identifiés à proximité ont été éliminés par une frappe aérienne.