LIVEBLOG | Tsahal poursuit ses opérations contre le Hamas dans toute la bande de Gaza
À Khan Younès, Tsahal tente d'établir le contrôle du corridor stratégique "Magen Oz", reliant les parties est et ouest de la ville, et ont démantelé des bâtiments utilisés par les terroristes
Alertes dans le sud d'Israël : un drone lancé depuis le Yémen intercepté
Porte-parole de l'armée israélienne : "suite aux alertes déclenchées il y a peu concernant l'intrusion d'un aéronef hostile dans l'espace aérien entourant Gaza, l'armée de l'air a intercepté un drone lancé depuis le Yémen".
🚨 Les alertes déclenchées dans les localités israéliennes proches de Gaza par crainte d'une intrusion aérienne
"325 enfants ayant besoin d'un traitement médical sont sortis de Gaza hier", indique le COGAT
"325 enfants ayant besoin d'un traitement médical et des soignants, ainsi que des habitants de Gaza ayant la double nationalité, sont sortis de Gaza hier par le point de passage de Kerem Shalom vers le point de passage du pont Allenby", a fait savoir le COGAT. "Près de 4 500 patients et soignants ont quitté Gaza par le point de passage de Kerem Shalom. Nous exhortons les pays et les organisations à coordonner leurs efforts et à fournir le soutien et les traitements nécessaires. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires pour coordonner et soutenir activement l'évacuation médicale des patients et des soignants".
Gaza : l’armée israélienne poursuit ses opérations contre le Hamas
L’armée israélienne a annoncé jeudi la poursuite de ses opérations contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont éliminé plusieurs terroristes et détruit plusieurs infrastructures du Hamas. À Khan Younès, les troupes poursuivent leurs opérations pour établir le contrôle du corridor stratégique "Magen Oz", reliant les parties est et ouest de la ville, et ont démantelé des bâtiments utilisés par les terroristes.
Dans le nord de Gaza, Tsahal indique avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit des infrastructures souterraines. Dans le secteur de Jabaliya, plusieurs tunnels utilisés par le Hamas ont été démantelés, tandis que trois terroristes identifiés à proximité ont été éliminés par une frappe aérienne.
Liban : le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter la fin des activités de la FINUL
La FINUL devrait cesser ses activités d'ici le 31 décembre 2026, puis entamer une procédure de démantèlement ordonnée. La Force intérimaire des Nations unies au Liban se retirera du Liban et transférera ses pouvoirs au gouvernement de Beyrouth.
L'armée de l'air israélienne mène des frappes dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza (sources palestiniennes)
"Nous réaffirmons la coopération entre nos deux nations, essentielle pour la sécurité de la région" (Marco Rubio)
"Rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar pour réaffirmer l'étroite coopération entre nos deux nations, qui est essentielle pour assurer la sécurité et la prospérité dans la région", a tweeté le secrétaire d'État américain, Marco Rubio.
Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio
Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rencontré il y a peu, au département d'État à Washington, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale américain Marco Rubio. Le ministre Sa'ar a remercié le secrétaire d'État pour son soutien indéfectible à Israël au fil des ans, ainsi que pour le soutien sans faille de l'administration Trump à Israël. Au cours de la réunion, les deux hommes ont discuté des différents défis et opportunités au Moyen-Orient. Ils ont notamment abordé la question de l'Iran, à la suite de la coopération sans précédent entre les deux pays pour éliminer la menace nucléaire iranienne et la question du "snapback", la guerre contre le Hamas à Gaza et les discussions de l'Assemblée générale des Nations unies le mois prochain. La coopération pour contrer les initiatives anti-israéliennes sur la scène internationale a également été évoquée.
Sud de Gaza : des navires de Tsahal font feu sur Rafah
Les médias palestiniens rapportent que des navires de guerre de l'armée israélienne tirent des obus sur les quartiers ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza
"Nos forces opèrent sur tous les fronts", déclare Israël Katz, évoquant les opérations de Tsahal en Syrie
"Nos forces opèrent jour et nuit sur tous les fronts pour assurer la sécurité d'Israël", a déclaré le ministre israélien de la Défense ce matin après une d'informations faisant état d'activités terrestres de Tsahal dans la région de Damas.
Tsahal aurait frappé une station radar et un entrepôt de missiles du Hezbollah en Syrie
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée au Royaume-Uni et disposant de sources dans toute la Syrie, rapporte que parmi les cibles attaquées lors du raid de l'armée israélienne dans la région de Damas figuraient une station radar de type SK de fabrication sud-coréenne, appartenant à la "Force 4" de l'armée syrienne, ainsi qu'un entrepôt de missiles Igla-S (SA-18) qui était auparavant utilisé par le Hezbollah.
Les victimes des frappes de Tsahal en Syrie hier sont des soldats de l'armée syrienne qui tentaient de démonter des appareils d'écoute
L'attaque d'hier près d'Al-Kiswa a eu lieu à l'endroit où se trouvaient des appareils d'écoute que des militaires syriens tentaient de démonter, selon SyriaTV. Neuf d'entre eux ont été tués dans l'attaque. Les avions de l'armée israélienne et les drones ont permis, aujourd'hui seulement, de récupérer les corps des soldats syriens. Les attaques d'aujourd'hui et l'opération commando ont eu lieu à proximité, mais on ne dispose pas d'autres détails.
Tsahal aurait déployé des forces dans la banlieue de Damas
Une source syrienne a déclaré à Al-Jazeera que quatre hélicoptères et deux avions de combat sont arrivés à la même base militaire dans la région d'Al-Kiswa, à la périphérie de Damas. Les hélicoptères ont débarqué des dizaines de soldats, apparemment des forces spéciales, qui ont apporté avec eux plusieurs engins lourds et ont fouillé la base. Les forces sont restées sur place pendant deux heures, puis sont reparties par le même chemin. Les avions de combat ont "préparé le terrain" pour les hélicoptères et ont empêché les forces syriennes d'arriver sur place, selon le média. Il a également été rapporté qu'il n'y a pas eu de combats entre les forces syriennes et l'armée israélienne. L'armée israélienne réagi à ces informations en déclarant simplement : "Nous ne commentons pas les informations provenant de sources étrangères."