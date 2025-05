Le Shas menace de quitter le gouvernement après l'absence de progrès sur l'exemption militaire

Des sources ultra-orthodoxes ont indiqué plus tôt qu'aucun progrès significatif n'avait été enregistré lors de la rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense Yuli Edelstein et les représentants ultra-orthodoxes, destinée à trouver une solution à la crise de coalition autour de la loi d'exemption du service militaire. Il s'agit d'une allusion à un possible retrait des partis ultra-orthodoxes du gouvernement, cette fois-ci la menace implicite semblant provenir aussi bien des Lituaniens du Judaïsme de la Torah (Degel HaTorah) et des Séfarades (Shas) - et pas seulement du camp hassidique du Judaïsme de la Torah (Agoudat Israël) dirigé par le ministre Yitzhak Goldknopf.