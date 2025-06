Tsahal frappe les installations de drones du Hezbollah à Beyrouth et au sud du Liban

Après les attaques dans la banlieue sud de Beyrouth, Tsahal a précisé avoir visé des installations souterraines de production et de stockage de drones de l'unité aérienne du Hezbollah (127), ainsi qu'un atelier de fabrication de drones dans le sud du Liban. "L'unité aérienne du Hezbollah a lancé plus de 1 000 drones explosifs et de reconnaissance vers le territoire israélien durant les combats", a déclaré un porte-parole militaire. "Malgré l'accord entre Israël et le Liban, l'unité aérienne de l'organisation continue ses activités terroristes et renforce ses capacités. L'unité œuvre à produire des milliers de drones sous la direction et le financement d'éléments terroristes iraniens, dans le cadre des efforts de l'Iran pour nuire à Israël".