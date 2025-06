Tsahal : Deux terroristes éliminés lors d'une opération de 30 heures à Naplouse

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police ont mené la semaine dernière une opération de brigade d'environ 30 heures dans la casbah de Naplouse, éliminant deux terroristes. Selon le porte-parole de Tsahal, cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération "Mur de fer" visant à contrer le terrorisme dans le nord de la Samarie. L'opération a permis de fouiller plus de 400 bâtiments, d'arrêter 10 individus recherchés et d'interroger des dizaines de suspects. De nombreux équipements et matériels de combat servant à l'assemblage d'armes artisanales ont été saisis, ainsi que de multiples chargeurs, des armes improvisées de type "Carlo" et du matériel d'incitation.