LIVEBLOG | Tsahal élimine un cadre du Hamas opérant sous couverture de journaliste d’Al Jazeera à Gaza
Selon Tsahal, l’intéressé coordonnait des tirs de roquettes contre Israël et ses forces
Tsahal arrête un trafiquant d’armes dans le sud de la Syrie
Dans la nuit, les forces israéliennes ont mené une opération dans la région de Taranja, au sud de la Syrie. Suite à des renseignements précis et un suivi préalable, un trafiquant d’armes a été arrêté et interrogé. Les forces ont également saisi des armes trouvées sur place. La division 210 reste déployée dans la région pour empêcher l’implantation de groupes terroristes en Syrie, protégeant ainsi les habitants d’Israël et particulièrement ceux du plateau du Golan.
Le chef d’état-major évalue la préparation opérationnelle de Tsahal
Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Eyal Zamir, dirige ce lundi une évaluation stratégique visant à mesurer la préparation opérationnelle de Tsahal face aux défis sur les différents fronts. Il s’agit de la deuxième réunion de ce type, inscrite dans une série destinée à établir une base d’apprentissage pour un futur plan pluriannuel, tout en poursuivant les combats en cours. La session porte sur la capacité de l’armée à faire face à des scénarios multi-fronts, le développement des forces, l’entraînement, les normes opérationnelles et d’autres enjeux clés. Selon l’armée, cette démarche s’inscrit dans un processus initié par le chef d’état-major pour ramener Tsahal à ses fondements stratégiques et à une planification structurée, parallèlement aux opérations militaires menées sur l’ensemble des fronts.
Les familles d’otages exigent de Netanyahou des clarifications sur les otages décédés
Le Forum des familles pour le retour des otages a demandé lundi au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de préciser publiquement ses propos tenus la veille en conférence de presse, après qu’il eut, selon elles, omis de mentionner les otages décédés. Dans un communiqué, elles appellent le chef du gouvernement à reconnaître son erreur et à réaffirmer son engagement envers l’ensemble des 51 otages, vivants comme morts, afin de garantir leur retour, qu’il s’agisse de permettre la réinsertion des survivants ou d’assurer aux défunts des funérailles dignes. "Celui qui abandonne les morts finira par abandonner les vivants", avertissent les familles, réclamant que cet engagement soit inclus dans un accord global unique.
Gaza : 300 camions d'aide distribués et 131 palettes d'aide larguées hier (COGAT)
"Plus de 280 camions sont entrés dans Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a indiqué le COGAT. "300 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales et les camions-citernes de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels". De plus, "131 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la France", a ajouté le COGAT. "Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza".
L'AP appelle la communauté internationale à "traduire Israël en justice" pour la mort des "journalistes" à Gaza
Les médias palestiniens rapportent que le vice-président de l'Autorité palestinienne (AP), Hussein al-Sheikh, a déclaré : "Nous condamnons fermement l'attaque contre les équipes de presse dans la bande de Gaza, qui a causé la mort de plusieurs journalistes palestiniens. Nous appelons la communauté internationale et les institutions chargées de la liberté de la presse à prendre des mesures immédiates pour traduire Israël en justice".
Greta Thunberg va participer à une nouvelle flottille pour Gaza
Greta Thunberg a rejoint le comité de pilotage de la flottille mondiale Sumud, dont les organisateurs affirment qu'elle constituera la plus grande tentative jamais entreprise pour briser le blocus israélien de Gaza. À partir du 31 août, des dizaines de bateaux quitteront l'Espagne pour rejoindre d'autres bateaux qui partiront le 4 septembre de Tunisie et d'autres ports, avec des actions coordonnées dans plus de 44 pays visant à faire face à la "complicité mondiale dans le génocide des Palestiniens".
Une délégation du Hamas attendue en Égypte pour relancer les négociations, avec une médiation turque
Selon le quotidien qatari Al-Araby Al-Jadeed, une délégation de haut rang du Hamas, conduite par Khalil al-Hayya, se rend aujourd’hui en Égypte dans le cadre d’efforts visant à relancer les pourparlers bloqués entre le mouvement terroriste et Le Caire. Cette reprise du dialogue aurait été facilitée par une médiation turque, après une visite de dirigeants du Hamas à Ankara la semaine dernière et leur rencontre avec des responsables turcs pour discuter de la situation à Gaza et d’un cessez-le-feu. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a récemment présenté au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi une demande officielle d’Ankara pour rétablir les contacts. L’Égypte aurait accepté d’accueillir la délégation dans le cadre d’efforts régionaux visant à rapprocher les positions, réduire l’escalade et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.
La Nouvelle-Zélande envisage de reconnaître l'État palestinien
La Nouvelle-Zélande envisage de reconnaître l'État palestinien, a déclaré lundi son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, a rapporté Reuters. Le cabinet du Premier ministre Christopher Luxon, prendra une décision officielle en septembre et présentera la position du gouvernement lors de la semaine des dirigeants à l'ONU, a-t-il ajouté. M. Peters a déclaré que si certains partenaires proches de la Nouvelle-Zélande avaient choisi de reconnaître l'État palestinien, la Nouvelle-Zélande menait une politique étrangère indépendante.
"Nous avons l'intention d'examiner attentivement la question, puis d'agir conformément aux principes, aux valeurs et aux intérêts nationaux de la Nouvelle-Zélande", a déclaré M. Peters dans un communiqué. Le gouvernement devait déterminer si des progrès suffisants avaient été réalisés pour que les territoires palestiniens deviennent un État viable et légitime que la Nouvelle-Zélande puisse reconnaître. "La Nouvelle-Zélande a clairement indiqué depuis un certain temps que notre reconnaissance d'un État palestinien n'était pas une question de "si", mais de "quand", a ajouté M. Peters.
Gaza : le Hamas appelle la communauté internationale a condamner l'élimination par Tsahal des "journalistes" d'Al Jazeera
Le Hamas pleure la mort de deux journalistes d'Al Jazeera, Anas al-Sharif et Mohammed Qariqa, ainsi que de trois photographes, tués lors d'une frappe israélienne. Dans un communiqué, le Hamas appelle "la communauté internationale et ses institutions, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à condamner clairement cette action et à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux violations du droit international et des normes humanitaires".
Les médias palestiniens font état de tirs d'artillerie continus vers les quartiers est de la ville de Gaza
Tsahal élimine un cadre du Hamas opérant sous couverture de journaliste d’Al Jazeera à Gaza
L’armée israélienne a annoncé avoir ciblé et tué Anas al-Sharif, présenté comme un chef de cellule du Hamas opérant sous couverture de journaliste pour la chaîne qatarie Al Jazeera, dans la ville de Gaza. Selon Tsahal, l’intéressé coordonnait des tirs de roquettes contre Israël et ses forces. Des documents saisis à Gaza, incluant listes de personnel, dossiers de formation, répertoires et bulletins de salaire, confirment selon l’armée son appartenance au Hamas. Avant la frappe, Israël affirme avoir pris des mesures pour limiter les risques pour les civils, notamment via l’usage de munitions de précision et de renseignements ciblés.