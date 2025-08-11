LIVEBLOG | Tsahal élimine un cadre du Hamas opérant sous couverture de journaliste d’Al Jazeera à Gaza

L'AP appelle la communauté internationale à "traduire Israël en justice" pour la mort des "journalistes" à Gaza

Les médias palestiniens rapportent que le vice-président de l'Autorité palestinienne (AP), Hussein al-Sheikh, a déclaré : "Nous condamnons fermement l'attaque contre les équipes de presse dans la bande de Gaza, qui a causé la mort de plusieurs journalistes palestiniens. Nous appelons la communauté internationale et les institutions chargées de la liberté de la presse à prendre des mesures immédiates pour traduire Israël en justice".