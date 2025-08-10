LIVEBLOG | Le gouvernement israélien va approuver la mobilisation de 430 000 réservistes d'ici fin novembre
"La charge qui pèse sur les militaires s'accumule depuis près de deux ans, alors qu'une partie de la population n'assume pas le fardeau du service", a écrit la conseillère juridique du gouvernement
Articles recommandés -
Le gouvernement va approuver la mobilisation de 430 000 réservistes d'ici fin novembre
Dans le cadre des préparatifs en vue d'une intensification des combats, le gouvernement va approuver la mobilisation de 430 000 réservistes par le ministre de la Défense d'ici le 30 novembre 2025. Dans l'avis rendu par la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, concernant cette proposition, il est écrit qu'elle "soulève de graves difficultés juridiques et publiques". Baharav-Miara a expliqué que "la charge qui pèse sur les militaires s'accumule depuis déjà un an et dix mois, alors qu'une partie de la population n'assume pas le fardeau du service. Toutefois, compte tenu de la situation sécuritaire, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à mobiliser les soldats de l'armée israélienne en vertu de l'ordonnance 8".
Un média pro-iranien publie une liste de cibles israéliennes à éliminer
L'agence de presse pro-iranienne Sabereen News a publié un graphique présentant les cibles israéliennes que l'Iran devrait éliminer parmi les hauts responsables du pays. Figurent notamment sur la liste, le ministre de la Défense Israël Katz, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec sous chaque nom la "justification" de leur inclusion dans la liste.
État palestinien : Itamar Ben Gvir réclame le démantèlement de l'Autorité palestinienne
"Je demande au Premier ministre de présenter lors de la prochaine réunion du cabinet des mesures opérationnelles immédiates visant à démanteler l'Autorité palestinienne. Cela doit être la réponse aux fantasmes du terroriste Mahmoud Abbas sur un 'État palestinien' : démanteler l'Autorité terroriste qu'il dirige", a réagi le ministre israélien de la Sécurité nationale après la publication d'informations selon lesquelles le président de l'Autorité palestinienne envisagerait de déclarer unilatéralement l'établissement d'un État palestinien lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies en septembre.
Judée-Samarie : les Palestiniens font état d'une opération de l'armée israélienne dans le village de Tel, à l'ouest de Naplouse
https://x.com/i/web/status/1954422637469323604
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le gouvernement israélien discutera de la création d'une commission d'enquête sur le 7 octobre, un report attendu
Le gouvernement israélien discutera ce matin de la création d'une commission d'enquête sur la catastrophe du 7 octobre, suite à la décision de la Cour suprême. La discussion précédente a eu lieu début mai, où il a été décidé de reporter la décision de 90 jours en raison de l'intensification des combats. Cette fois encore, un report est prévu en raison d'une nouvelle intensification des combats.
Près de 1900 camions distribués aux Gazaouis au cours de la semaine écoulée (COGAT)
"Au cours de la semaine écoulée, près de 1900 camions ont été collectés et distribués du côté gazaoui des points de passage de Kerem Shalom et de Zikim", a fait savoir le COGAT. "Plus de 1310 camions d'aide humanitaire, contenant principalement de la nourriture, sont entrés par les points de passage cette semaine". "Nous continuerons à faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza pour la population civile, et non pour le Hamas", a assuré le COGAT.
https://x.com/i/web/status/1954404889687134362
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
France : un stand de la municipalité de Joigny transformé en stand "Free Palestine"
Le stand du service public sur le marché de Joigny avec la marque gouvernementale "service public" et les logos de la ville de Joigny et de l’intercommunalité s'est transformé stand "Free Palestine". La présence de ces militants qui tenaient le stand, dont les cartographies effacent l’existence d’Israël, a entraîné selon un témoin beaucoup d’agacement, certains abrégeant leurs courses, d’autres disant haut et fort leur indignation de voir ces gens occuper un stand institutionnel pour leur propagande au service des éléments de langage du Hamas.
https://x.com/i/web/status/1954144624148189527
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Liban/Désarmement : le Hezbollah risque de se tourner vers une escalade militaire ou des assassinats (média saoudien)
Une source libanaise a confirmé au journal saoudien ASharq Al-Awsat qu'il y avait des craintes que le Hezbollah ne se tourne vers une escalade militaire ou des assassinats, alors que l'Etat libanais essaie de lui imposer de rendre ses armes, ce que l'organisation terroriste chiite refuse catégoriquement.
Smotrich : "J'ai perdu confiance dans la volonté de Netanyahou de remporter la guerre"
Le président du parti Sionisme religieux et ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a réagi samedi soir à la décision du cabinet de sécurité de conquérir la ville de Gaza, déclarant qu'il avait perdu confiance dans la capacité et la volonté du Premier ministre Netanyahou à mener l'armée israélienne à la victoire et à une issue décisive.
Tsahal lance un exercice surprise pour tester sa préparation à un "événement soudain et de grande ampleur"
Dans le cadre de cet exercice, effectué sur ordre du chef d'état-major, des scénarios surprise et des événements multisites seront simulés sur tous les théâtres d'opérations. L'inspection est menée par le contrôleur de l'armée israélienne, le général de division (à la retraite) Ofer Shrira, accompagné d'une équipe d'inspecteurs en service actif et en réserve.