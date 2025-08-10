Le gouvernement israélien discutera de la création d'une commission d'enquête sur le 7 octobre, un report attendu

Le gouvernement israélien discutera ce matin de la création d'une commission d'enquête sur la catastrophe du 7 octobre, suite à la décision de la Cour suprême. La discussion précédente a eu lieu début mai, où il a été décidé de reporter la décision de 90 jours en raison de l'intensification des combats. Cette fois encore, un report est prévu en raison d'une nouvelle intensification des combats.