LIVEBLOG | "Un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu dans une ou deux semaines mais pas en un jour", selon un responsable israélien

"Je soutiens la position d'Israël selon laquelle le Hamas doit être éliminé de Gaza", déclare Lindsey Graham après sa rencontre avec Netanyahou

"Très bonne réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Netanyahou et son équipe", a tweeté le sénateur américain, Lindsey Graham. "Nous avons discuté de l'importance de maintenir le régime iranien dans un état affaibli jusqu'à ce qu'il change son comportement envers Israël et la région, ainsi qu'envers les États-Unis. Nous avons également évoqué notre volonté commune de poursuivre l'intégration politique et économique de la région, afin de sortir de l'obscurité et d'avancer vers la lumière". "Je soutiens pleinement la position d'Israël selon laquelle le Hamas doit être éliminé de Gaza dans le cadre de tout accord de paix et que l'Iran doit reconnaître le droit d'Israël à exister comme condition préalable à toute négociation de paix", a-t-il poursuivi. "Israël reste l'un des partenaires fondamentaux des États-Unis et j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple israélien et l'État d'Israël".