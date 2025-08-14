LIVEBLOG | Un attentat à l'arme blanche déjoué près de Jérusalem, aucun blessé

Un attentat à l'arme blanche déjoué près de Jérusalem, aucun blessé

"Au cours de la nuit, des soldats de la police des frontières autour de Jérusalem, des policiers des points de passage de la région de Jérusalem et des agents de sécurité civils en service au checkpoint de Qalandia, au nord de Jérusalem, ont remarqué un suspect qui s'approchait à pied du point de passage et qui a éveillé leurs soupçons", a indiqué la police israélienne." Les forces se sont approchées de lui afin de le contrôler, mais celui-ci a alors sorti un couteau et l'a brandi. Les soldats ont suivi la procédure d'arrestation, ont réagi rapidement et, après quelques secondes, ont maîtrisé l'homme, qui a jeté le couteau, puis l'ont arrêté. Le couteau a été saisi par les policiers". "Aucun membre de nos forces n'a été blessé. Les policiers des points de passage de la région de Jérusalem et les soldats de la police des frontières encerclant Jérusalem se trouvent sur place et le suspect, un habitant de Gaza âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté pour être interrogé", a conclu la police.