LIVEBLOG | Un attentat à l'arme blanche déjoué près de Jérusalem, aucun blessé
Un habitant de Gaza âgé d'une vingtaine d'années a été arrêté alors qu'il courait avec un couteau en direction des forces de sécurité au checkpoint de Qalandia
"Plus de 400 camions d'aide distribués mercredi, 140 patients ont quitté Gaza pour être soignés à l'étranger" (COGAT)
"Près de 380 camions sont entrés hier dans Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a fait savoir le COGAT. "Plus de 400 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales, des camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 119 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la France". "Près de 140 patients et leurs soignants ont quitté Gaza par le point de passage de Kerem Shalom pour se rendre à l'aéroport Ramon afin d'être soignés dans un pays tiers. Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza", a ajouté le COGAT.
Les Houthis revendiquent le tir de missile effectué cette nuit contre Israël
"Les forces de défense ont mené une opération militaire de grande qualité contre l'aéroport (Ben Gourion) à l'aide d'un missile balistique. L'opération a atteint son objectif, forçant des millions de Israéliens à se réfugier dans des abris et suspendant les activités de l'aéroport", a déclaré le porte-parole des Houthis, Yahya Sarie. "Cette opération est une victoire pour le peuple palestinien opprimé et une réponse aux crimes de génocide et de famine perpétrés par l'ennemi sioniste dans la bande de Gaza". "Nous suivons de près l'évolution de la situation sur le terrain à Gaza et affirmons clairement que nous contrecarrerons les manœuvres de l'ennemi et que les factions palestiniennes feront échouer le plan de l'ennemi visant à occuper Gaza et à expulser ses habitants. Nous intensifierons nos actions de soutien jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé", a-t-il conclu.
La chaîne égyptienne Al-Ghad rapporte que 33 camions d'aide humanitaire se préparent à entrer dans la bande de Gaza via le passage de Kerem Shalom
Judée-Samarie : les réseaux palestiniens rapportent ce matin que les forces de défense israéliennes ont arrêté cinq jeunes lors d'une descente à Qalqilya
L'Egypte multiplie les efforts auprès de l'Iran pour empêcher la propagation du conflit dans la région (média)
Des sources parlementaires égyptiennes ont déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat que les efforts du Caire auprès de Téhéran visaient à freiner l'escalade et à empêcher la propagation du conflit dans la région.
Un attentat à l'arme blanche déjoué près de Jérusalem, aucun blessé
"Au cours de la nuit, des soldats de la police des frontières autour de Jérusalem, des policiers des points de passage de la région de Jérusalem et des agents de sécurité civils en service au checkpoint de Qalandia, au nord de Jérusalem, ont remarqué un suspect qui s'approchait à pied du point de passage et qui a éveillé leurs soupçons", a indiqué la police israélienne." Les forces se sont approchées de lui afin de le contrôler, mais celui-ci a alors sorti un couteau et l'a brandi. Les soldats ont suivi la procédure d'arrestation, ont réagi rapidement et, après quelques secondes, ont maîtrisé l'homme, qui a jeté le couteau, puis l'ont arrêté. Le couteau a été saisi par les policiers". "Aucun membre de nos forces n'a été blessé. Les policiers des points de passage de la région de Jérusalem et les soldats de la police des frontières encerclant Jérusalem se trouvent sur place et le suspect, un habitant de Gaza âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté pour être interrogé", a conclu la police.
Un missile tiré depuis le Yémen intercepté avec succès
La défense aérienne israélienne a intercepté avec succès un missile tiré par les Houthis en pleine nuit avant qu'il ne pénètre l'espace aérien d'Israël. Aucune alerte n'a été déclenchée dans le pays.