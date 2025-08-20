Les familles des otages exigent une réunion urgente avec Israël Katz et le chef d'état-major

Les familles des otages ont demandé une réunion urgente avec le ministre de la Défense, Israël Katz et le chef d'état-major, Eyal Zamir, pour qu'ils leur expliquent comment ils comptent garantir que l'opération "Chars de Gédéon II" ne conduira pas à un nouveau massacre comme celui des six otages il y a un an. Le Forum des familles des otages a déclaré : "il est possible et nécessaire de parvenir à un accord global. Le plan qui aurait dû être approuvé hier soir est celui qui prévoit le retour du dernier otage. C'est ce que veut le peuple d'Israël : que les 50 otages soient ramenés chez eux".