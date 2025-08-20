LIVEBLOG | Les familles des otages exigent une réunion urgente avec Israël Katz et le chef d'état-major
Les familles attendent des garanties sur le fait que l'opération "Chars de Gédéon II" ne conduira pas à un nouveau massacre d'otages
Les familles des otages ont demandé une réunion urgente avec le ministre de la Défense, Israël Katz et le chef d'état-major, Eyal Zamir, pour qu'ils leur expliquent comment ils comptent garantir que l'opération "Chars de Gédéon II" ne conduira pas à un nouveau massacre comme celui des six otages il y a un an. Le Forum des familles des otages a déclaré : "il est possible et nécessaire de parvenir à un accord global. Le plan qui aurait dû être approuvé hier soir est celui qui prévoit le retour du dernier otage. C'est ce que veut le peuple d'Israël : que les 50 otages soient ramenés chez eux".
Plus de 350 camions d'aide distribués hier à Gaza, des centaines d'autres attendent toujours d'être pris en charge" (COGAT)
"Près de 400 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Zikim", a indiqué le COGAT. "Plus de 350 camions ont été collectés et distribués par l'ONU et les organisations internationales. Le contenu de centaines de camions attend toujours d'être collecté du côté gazaoui des points de passage", a précisé le COGAT. "Des camions-citernes de carburant de l'ONU sont entrés pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels et 185 palettes d'aide ont été larguées par avion en coopération avec plusieurs pays". "Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza", a conclu le COGAT.
"Le 19e convoi humanitaire égyptien en route vers Gaza" (média égyptien)
"Le 19e convoi humanitaire du Croissant-Rouge égyptien a quitté ce matin le Sinaï en direction de Gaza. L'aide a été acheminée via d'énormes centres logistiques mis en place par l'Égypte dans le nord du Sinaï", a rapporté la chaîne égyptienne Al-Qahera.
"La force ne se mesure pas au nombre de personnes que l'on peut faire exploser" (ministre australien de l'intérieur)
Le ministre australien de l'intérieur, Tony Burke, a critiqué Benjamin Netanyahou après que le chef du gouvernement israélien a qualifié le Premier ministre australien, Anthony Albanese, de "politicien faible qui a trahi Israël".
"Nous rejetons le transfert de Gazaouis sur notre territoire", déclare l'ambassadeur du Soudan du Sud en Égypte
Le transfert d'une aide humanitaire israélienne au Soudan du Sud a relancé les discussions sur les efforts d'Israël pour réinstaller des Palestiniens de la bande de Gaza dans ce pays, et ce malgré le démenti récent du Soudan du Sud, a rapporté le journal saoudien Asharq al-Awsat. L'ambassadeur du Soudan du Sud au Caire a déclaré que "l'aide israélienne à son pays ne signifie pas qu'il y ait des discussions sur la réinstallation des Palestiniens là-bas". Il a expliqué au journal que "la position de son pays est claire : il rejette le transfert des habitants de Gaza sur son territoire".
Les Palestiniens rapportent des frappes menées tôt ce matin à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza
Un commandant de la force Nukhba du Hamas qui avait tenté de s'emparer d'un poste de Tsahal le 7 octobre éliminé
Le 13 août 2025, dans le sud de Khan Younès, les troupes de la brigade Kfir de Tsahal ont éliminé le terroriste Muhammad Naif Abu Shamala, commandant d'une compagnie Nukhba du Hamas. Le terroriste s'est infiltré en Israël et a participé à la tentative d'infiltration du poste de Tsahal de Ma'aras lors du massacre du 7 octobre. Pendant la guerre, et dans le cadre de son rôle au sein de l'organisation terroriste du Hamas, il a mené de nombreuses attaques terroristes contre les troupes de Tsahal et l'État d'Israël. "Tsahal et le Shin Bet poursuivront leurs opérations contre les terroristes qui ont pris part au brutal massacre du 7 octobre", a déclaré Tsahal dans un communiqué.
