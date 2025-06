15 avions de chasse et hélicoptères iraniens détruits dans des frappes israéliennes sur six aérodromes

"Dans le cadre des efforts visant à renforcer la supériorité aérienne dans le ciel iranien, Tsahal a bombardé six aérodromes du régime iranien dans l’ouest, l’est et le centre du pays", a indiqué l'armée israélienne. "Les frappes ont endommagé des pistes, des structures souterraines, un avion ravitailleur et des avions F-14, F-5 et AH-1 appartenant au régime iranien". "Les appareils détruits étaient destinés à être utilisés contre les avions de l'armée de l'air israélienne et à contrecarrer leurs attaques sur le territoire iranien. L'armée de l'air a perturbé la capacité de décollage de ces aéroports et le fonctionnement de la puissance aérienne militaire iranienne à partir de ces aéroports", a précisé Tsahal.