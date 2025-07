Le Hezbollah n'acceptera pas la normalisation avec Israël déclare Naïm Qassem

"Nous ne serons pas un parti qui légitime l’occupation au Liban et dans la région, et nous n’accepterons pas la normalisation (avec Israël)", déclare le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem. "L'ennemi israélien a violé l'accord de cessez-le-feu à plusieurs reprises et les menaces ne nous feront pas accepter la reddition", a-t-il poursuivi. "On ne peut pas nous demander d’assouplir nos positions ou de déposer les armes tant que l’agression continue". "Israël doit mettre en œuvre la première phase de l'accord, par le retrait, la cessation de l'agression et des frappes aériennes, le retour des prisonniers et le début de la réhabilitation", a-t-il également ajouté.