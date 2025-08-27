LIVEBLOG | Tsahal élimine un haut commandant du Hamas lors d’une frappe ciblée à Gaza
Mahmoud Al-Asoud, commandant du secteur ouest de Gaza au sein du mécanisme de sécurité générale du Hamas a été éliminé le 22 août
Déclaration du Hamas à l'occasion de la "Journée nationale pour la restitution des corps des martyrs" : "La rétention des corps des martyrs de notre peuple par l'occupant est un crime sioniste odieux qui révèle le sadisme et la cruauté d'Israël. Nous appelons à une action internationale pour dénoncer l'occupation et exercer des pressions sur elle par tous les moyens afin d'obtenir la restitution des corps. En violation flagrante de toutes les lois et normes internationales, l'occupation sioniste continue de retenir les corps de 726 martyrs de notre peuple".
Tsahal élimine un haut commandant du Hamas lors d’une frappe ciblée à Gaza
L’armée israélienne a annoncé jeudi avoir tué Mahmoud Al-Asoud, commandant du secteur ouest de Gaza au sein du mécanisme de sécurité générale du Hamas, lors d’une frappe aérienne ciblée menée le 22 août 2025. Parallèlement, les combats se poursuivent dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Dans le nord, les forces de la 162e division opèrent à Jabalia et aux abords de la ville de Gaza pour détruire des infrastructures militaires et neutraliser des terroristes. La 99e division agit également autour de Gaza, ciblant des tunnels et des postes d’observation. Dans le sud, près de Khan Younès, la 36e division, appuyée par l’aviation, a éliminé plusieurs membres du Hamas et détruit des infrastructures souterraines et de surface. L’armée de l’air, en coordination avec la marine israélienne, a aussi bombardé un entrepôt d’armes maritimes et un atelier de réparation dans la même zone.
Tsahal largue des tracts au Sud-Liban : "Éloignez-vous du Hezbollah"
L'armée israélienne a largué des tracts dans les villages de Kila, Al-Adisa et Taybeh, dans le sud du Liban, sur lesquels on pouvait lire : "Ne blâmez personne d'autre que le Hezbollah, qui, comme un politicien corrompu, est égoïste et ne se souciera pas ni ne regrettera que vous en payiez le prix. Éloignez-vous d'eux, ils vous feront payer le prix fort, à vous et à votre famille."
Avigdor Liberman appelle Yair Lapid à coordonner une réunion des chefs de l’opposition pour préparer un futur gouvernement
Le président du parti Israël Beiteinu, le député Avigdor Liberman, a envoyé ce matin une lettre au chef de l'opposition, le député Yair Lapid, afin de demander la coordination rapide d'une réunion des chefs des partis d'opposition sionistes, dont Naftali Bennett et Gadi Eizenkot, dans le but de définir les lignes directrices du prochain gouvernement. Dans sa lettre, M. Lieberman a écrit : "les grandes lignes qui seront définies devront refléter un large consensus sur les questions centrales à l'ordre du jour national, notamment la sécurité, l'économie, l'établissement d'une constitution, la question de la conscription et les relations entre la religion et l'État, tout en préservant les valeurs fondamentales de l'État d'Israël en tant qu'État juif, sioniste, démocratique et libéral."
Opération de Tsahal à Ramallah : 1,5 million de shekels provenant du terrorisme saisis
Lors d'une opération menée hier par l'armée israélienne dans la ville de Ramallah, en Judée-Samarie, les forces ont fait une descente en plein jour dans un bureau de change situé au cœur de la ville, qui servait à transférer des fonds à l'organisation terroriste Hamas, les forces ont saisi des sommes en devises étrangères et locales d'une valeur totale de 1 528 832 de shekels (393 000 euros), notamment des dollars, des dinars jordaniens, des euros et d'autres devises étrangères. Au cours de l'opération, neuf personnes recherchées et soupçonnées d'activités terroristes ont été arrêtées et emmenées avec les objets saisis pour être interrogées.
Gaza : "Les médiateurs m'ont contacté au sujet de l'absence de réponse de Netanyahou", déclare Yaïr Lapid
Le chef de l'opposition israélienne et président du parti Yesh Atid, le député Yaïr Lapid, a déclaré tôt mercredi matin à la radio de l'armée, Galei Tsahal, qu'il avait parlé au cours des derniers jours avec les médiateurs des négociations sur les otages. Ces derniers l'auraient informé du manque de communication du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans les négociations. "Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, le Hamas a accepté les conditions fixées par Netanyahou", ont dit les médiateurs à Lapid. Celui-ci a ajouté qu'ils l'avaient appelé pour lui demander s'il savait pourquoi Netanyahou ne leur répondait pas.
Judée-Samarie : opération de Tsahal signalée à Naplouse
L'armée israélienne a mené une opération tôt ce matin dans la ville de Naplouse, en Judée-Samarie. Des jeunes Palestiniens ont tenté de leur barrer la route, ont rapporté des sources locales.
Six soldats syriens auraient été tués dans des frappes aériennes israéliennes dans la banlieue de Damas (média syrien)
Six soldats syriens auraient été tués lors de frappes aériennes israéliennes dans la banlieue de Damas, a rapporté mercredi matin la chaîne de télévision publique syrienne, Al-Ikhbaria. La Syrie a déclaré lundi qu'Israël avait envoyé 60 soldats sur son territoire près du mont Hermon, violant ainsi sa souveraineté, tandis que l'armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient mené une opération de routine dans le sud de la Syrie, mais pas à Beit Jinn, une région proche de la frontière avec le Liban et du mont Hermon. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné mardi les récentes attaques israéliennes sur son territoire, affirmant qu'elles constituaient une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.
"Trump présidera une grande réunion sur l'après-guerre à Gaza. Nous parviendrons à un accord avant la fin de l'année", assure Steve Witkoff
L'envoyé spécial américain pour le, Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré cette nuit dans une interview à Fox News que Trump mènera mercredi à la Maison Blanche un "grand débat" sur l'après-guerre à Gaza. "Nous avons un plan très complet". "Nous parviendrons à un accord à Gaza avant la fin de l'année", a-t-il assuré.
Un missile tiré depuis le Yémen en direction d'Israël dans la nuit intercepté
Un missile tiré depuis le Yémen en direction d'Israël dans la nuit a été intercepté avec succès par la défense aérienne sans faire ni dégâts, ni blessés, a indiqué l'armée israélienne. Des alertes ont été déclenchées dans la région de Jérusalem et de la mer Morte.