Le Hamas appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour la restitution des corps des terroristes

Déclaration du Hamas à l'occasion de la "Journée nationale pour la restitution des corps des martyrs" : "La rétention des corps des martyrs de notre peuple par l'occupant est un crime sioniste odieux qui révèle le sadisme et la cruauté d'Israël. Nous appelons à une action internationale pour dénoncer l'occupation et exercer des pressions sur elle par tous les moyens afin d'obtenir la restitution des corps. En violation flagrante de toutes les lois et normes internationales, l'occupation sioniste continue de retenir les corps de 726 martyrs de notre peuple".