Activité de Tsahal à Deir al-Balah : opérations antiterroristes et coordination humanitaire

"Avant le début des opérations de l'armée israélienne dans la zone, celle-ci a averti la population civile de quitter les lieux pour sa sécurité et était en contact avec les organisations internationales présentes sur place. Nous soulignons que l'armée israélienne maintient un contact permanent et régulier avec les organisations internationales et que, tout au long de la guerre, elle a facilité l'évacuation en toute sécurité de leur personnel des zones évacuées, en coordination avec les troupes et conformément aux exigences opérationnelles", a indiqué Tsahal. "Ces efforts sont menés en coordination afin de faciliter le transfert des installations critiques vers d'autres sites en fonction des besoins des organisations.

"Dans le cadre des opérations menées par l'armée israélienne contre les organisations terroristes dans la région, les troupes ont arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes. Après avoir été interrogées sur le terrain, la plupart d'entre elles ont été libérées et évacuées de la zone en coordination avec les organisations internationales. Il convient de souligner que les suspects sont traités conformément au droit international. Au cours des interrogatoires sur le terrain, il est parfois nécessaire que les personnes soupçonnées d'activités terroristes retirent temporairement une partie de leurs vêtements afin de s'assurer qu'elles ne cachent pas de ceintures explosives ou d'autres armes", a précisé l'armée.

"L'armée israélienne a pris connaissance des allégations concernant un tir sur le complexe résidentiel appartenant à des membres du personnel local de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous soulignons que l'armée israélienne n'a connaissance d'aucune victime parmi le personnel local de l'organisation et que l'évacuation des employés a été facilitée au préalable en coordination avec l'armée israélienne".