LIVEBLOG | Gaza : "Il y des signes positifs pour trouver une solution permanente", selon le médiateur Bishara Bahbah
"J'espère que le président des États-Unis sera déterminé et résolu sur cette question et qu'il mettra définitivement un terme à cette affaire"
Les familles des otages appellent à poursuivre les négociations jusqu'à l'obtention d'un accord
"Nous appelons le Premier ministre, le gouvernement américain et les médiateurs à réunir immédiatement les équipes autour de la table des négociations jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé", a déclaré le Forum des familles des otages. "La nouvelle que tout le peuple d'Israël attend avec impatience est la mise en œuvre du plan Witkoff dans le cadre d'un accord global visant à ramener les 48 otages et à mettre fin à la guerre". "Ce sont des jours décisifs pour les otages, dont le temps est compté, pour les familles et pour tout le peuple d'Israël. Descendez dans la rue, soutenez-nous et réclamez à grands cris le retour de tous les otages et la fin de la guerre", ont ajouté les familles.
"Plus de 380 camions d'aide distribués aux Gazaouis, des centaines d'autres toujours en attente d'être pris en charge par l'ONU" (COGAT)
"Près de 300 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et de Zikim", a indiqué le COGAT. "Plus de 380 camions ont été collectés et distribués par les Nations unies et les organisations internationales. Le contenu de centaines de camions attend toujours d'être collecté du côté gazaoui des points de passage". "Un camion-citerne de carburant de l'ONU est entré pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels. Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza", a ajouté le COGAT.
Le Liban a reçu des avertissements selon lesquels Tsahal frappera simultanément 120 cibles à travers le Liban si le Hezbollah attaque Israël, a rapporté le journal koweïtien Al-Anbaa.
"Les Houthis ont de nouveau tiré des missiles, nous compléterons les dix plaies", menace Israël Katz
"Les Houthis ont de nouveau tiré des missiles en direction d'Israël. Fléau des ténèbres, fléau des premiers-nés – nous compléterons les dix plaies", a tweeté le ministre israélien de la Défense en réaction au tir nocturne du missile depuis le Yémen.
Gaza : "Nous avons actuellement des signes positifs pour trouver une solution permanente", selon le médiateur Bishara Bahbah
Le médiateur dans les négociations entre Israël et le Hamas, Bishara Bahbah, a déclaré dans une interview à la chaîne saoudienne Al-Arabiya qu'il y avait "actuellement des signes positifs pour trouver une solution permanente, plus qu'il y a une semaine, ou il y a deux semaines, ou il y a trois semaines, ou il y a vingt jours". C'est tout ce que je peux dire", a-t-il précisé. Il a ajouté : "Que va-t-il se passer sur le terrain ? J'espère que le président des États-Unis sera déterminé et résolu sur cette question et qu'il mettra définitivement un terme à cette affaire".
Adam Boehler au Hamas : "Faites attention à Trump"
Adam Boehler, l'envoyé de Trump pour les affaires d'otages, a partagé le message du président américain dans lequel il appelait à la libération de tous les otages en une seule fois. "Faites attention à Trump", avertit Boehler, s'adressant au Hamas.
Source à i24NEWS : "Les États-Unis s'efforcent de relancer les négociations d'accord sur les otages"
Une source au fait des détails a déclaré à i24NEWS qu'en coulisses, les États-Unis s'efforçaient de relancer les négociations d'accord sur les otages. "La déclaration du Hamas ce soir pourrait être considérée comme une réponse à la demande du Premier ministre Netanyahou pour un accord global, ce qui indique les positions d'ouverture des deux parties", a ajouté la source.
L'Autorité palestinienne a demandé le réexamen de l'octroi de visas à la délégation palestinienne à l'ONU
Le conseiller politique du ministre palestinien des Affaires étrangères, Ahmed al-Dik, a déclaré que les dirigeants palestiniens avaient envoyé une lettre au secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lui demandant de réexaminer la décision de refuser les visas d'entrée à la délégation palestinienne pour participer aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans une interview accordée à la chaîne saoudienne ASharq, il a exprimé l'espoir que Washington revienne sur sa décision, faute de quoi le président de l'Autorité palestinienne s'exprimerait par vidéoconférence.
Un missile tiré depuis le Yémen s'est écrasé dans une zone inhabitée en dehors d'Israël
Hier, les Houthis du Yémen ont lancé trois missiles, dont l'un était équipé d'un système à fragmentation, mais les trois ont été interceptés avec succès. Depuis qu'Israël a éliminéle chef du gouvernement houthiet d'autres hauts dirigeants il y a une semaine, huit missiles balistiques ont été tirés depuis le Yémen vers Israël. Cinq se sont désintégrés en vol, les autres ont été interceptés. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts.