"Plus de 380 camions d'aide distribués aux Gazaouis, des centaines d'autres toujours en attente d'être pris en charge par l'ONU" (COGAT)

"Près de 300 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et de Zikim", a indiqué le COGAT. "Plus de 380 camions ont été collectés et distribués par les Nations unies et les organisations internationales. Le contenu de centaines de camions attend toujours d'être collecté du côté gazaoui des points de passage". "Un camion-citerne de carburant de l'ONU est entré pour le fonctionnement des systèmes humanitaires essentiels. Nous continuerons à développer nos efforts pour faciliter l'aide humanitaire à la population civile de Gaza", a ajouté le COGAT.