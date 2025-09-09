LIVEBLOG | Tsahal ordonne l'évacuation immédiate de toute la ville de Gaza
Cet avertissement laisse présager d'une incursion massive des forces terrestres israéliennes dans la localité au cours des prochaines heures
Tsahal largue des tracts appelant à l'évacuation de Gaza-ville
Attentat de Jérusalem : Tsahal déclare avoir cartographié les domiciles des deux terroristes en vue de leur démolition
Le porte-parole arabophone de Tsahal émet un ordre d'évacuation pour toute la ville de Gaza en prévision de frappes
C'est la première fois que l'armée ordonne l'évacuation de toute la ville, laissant présager du début de l'incursion terrestre de ses forces dans la localité. Jusqu'ici, les ordres d'évacuation ne concernanient que certains quartiers.
Démolition par Tsahal de la maison d'un terroriste en Judée-Samarie (médias palestiniens)
Les médias palestiniens ont rapporté que les forces de Tsahal avaient démoli la maison du terroriste Thabet Muhammad Masalama dans le village de Beit Awa, à l'ouest d'Hébron. Masalama, avec d'autres complices, a assassiné Yehoshua Aharon Tuvia Simcha, 12 ans, lors d'une attaque dans le Gush Etzion en décembre 2024, et blessé trois autres Israéliens.
"Un ouragan s'est abattu hier sur Gaza-ville. Si les otages ne sont pas libérés, elle sera entièrement détruite", menace Israel Katz
"Un ouragan a frappé Gaza hier avec une violence sans précédent. 30 immeubles terroristes ont été détruits, et des dizaines d'autres cibles ont été bombardées pour contrecarrer les infrastructures du Hamas et ouvrir la voie aux forces de manœuvre », a écrit le ministre de la Défense surX. « Si les terroristes du Hamas ne déposent pas les armes et ne libèrent pas tous les otages, ils seront détruits, et Gaza sera détruite. »
