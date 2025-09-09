Le porte-parole arabophone de Tsahal émet un ordre d'évacuation pour toute la ville de Gaza en prévision de frappes

C'est la première fois que l'armée ordonne l'évacuation de toute la ville, laissant présager du début de l'incursion terrestre de ses forces dans la localité. Jusqu'ici, les ordres d'évacuation ne concernanient que certains quartiers.