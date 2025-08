Israël ne peut mener une guerre si la majorité de la population ne la soutient pas et ne fait pas confiance à ses dirigeants" (Yaïr Lapid)

"Depuis toujours, il y a eu une condition sine qua non pour les guerres d'Israël : la majorité. L'État d'Israël ne peut mener une guerre si la majorité de la population ne la soutient pas, ne croit pas en ses objectifs et ne fait pas confiance à ses dirigeants", a déclaré le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid. "Aucune de ces conditions n'est remplie aujourd'hui. Il est temps de mettre fin à la guerre et de ramener les otages".