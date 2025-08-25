Judée-Samarie : trois personnes arrêtées pour incitation à la violence et soutien au terrorisme

Lors d’une opération conjointe menée par la police israélienne du district de Judée-Samarie, avec l’appui des forces spéciales Yasam Yehuda et de l’armée israélienne, trois personnes ont été arrêtées au cours des dernières 24 heures pour incitation à la violence et soutien à des organisations terroristes, a fait savoir la police israélienne. À Dura, un suspect a été interpellé pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages glorifiant les actions du Hamas et faisant référence aux attaques du 7 octobre. Au checkpoint de "HaKiosk", un autre individu a été arrêté après avoir diffusé des contenus affichant des symboles de Daech et des déclarations de soutien au Hamas. Dans le village de Sourif, une femme a également été arrêtée pour avoir incité à la réalisation d’attentats contre des cibles israéliennes dans la région de Judée.

Les trois suspects ont été transférés pour interrogatoire. La police israélienne affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin de lutter contre la propagation de contenus incitant à la violence et soutenant le terrorisme, considérés comme une menace directe pour la sécurité publique.