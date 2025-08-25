LIVEBLOG | Frappes israéliennes à Khan Younès : deux employés d'Al Jazeera et de Reuters auraient été tués
Deux autres journalistes auraient également été blessés dans la frappe israélienne sur l'hôpital Nasser, selon des sources palestiniennes
Frappe a Khan Younès : Al-Jazeera rapporte également la mort de l'un de ses employés
La chaîne Al-Jazeera rapporte que son photographe, Mohammed Salama, a été tué lors d'une attaque contre l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Deux autres journalistes auraient également été blessés lors de cette attaque.
Frappe a Khan Younès : un photographe de l'agence Reuters aurait été tué
Selon des informations palestiniennes, un photographe nommé Husam al-Masri, employé par l'agence de presse Reuters, aurait été tué lors d'une attaque contre l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Les médias palestiniens rapportent que l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza
Judée-Samarie : trois personnes arrêtées pour incitation à la violence et soutien au terrorisme
Lors d’une opération conjointe menée par la police israélienne du district de Judée-Samarie, avec l’appui des forces spéciales Yasam Yehuda et de l’armée israélienne, trois personnes ont été arrêtées au cours des dernières 24 heures pour incitation à la violence et soutien à des organisations terroristes, a fait savoir la police israélienne. À Dura, un suspect a été interpellé pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages glorifiant les actions du Hamas et faisant référence aux attaques du 7 octobre. Au checkpoint de "HaKiosk", un autre individu a été arrêté après avoir diffusé des contenus affichant des symboles de Daech et des déclarations de soutien au Hamas. Dans le village de Sourif, une femme a également été arrêtée pour avoir incité à la réalisation d’attentats contre des cibles israéliennes dans la région de Judée.
Les trois suspects ont été transférés pour interrogatoire. La police israélienne affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin de lutter contre la propagation de contenus incitant à la violence et soutenant le terrorisme, considérés comme une menace directe pour la sécurité publique.
Intervention de Tsahal dans plusieurs villages syriens près de la frontière avec Israël (média syrien)
La chaîne SyriaTV a rapporté que l'armée israélienne était intervenue dans les villages de Jaba al-Hassab, Ain al-Abad et Kfar al-Rafid, près de Quneitra, à la frontière avec Israël. Selon cette information, des perquisitions auraient eu lieu dans certaines maisons.
Une forte concentration de personnes déplacées signalée sur la côte de Gaza
Les médias palestiniens font état d'une forte concentration de personnes déplacées sur la côte de Gaza, tandis que l'armée israélienne continue de bombarder et de détruire des quartiers résidentiels de la ville.
"Les Gazaouis préfèrent les États-Unis au Hamas", affirme Mike Huckabee
L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a affirmé lors d'une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Arabiya en anglais, que les habitants de Gaza aiment les États-Unis et détestent le Hamas. "Tous les Gazaouis à qui j'ai parlé ont perdu un membre de leur famille assassiné par le Hamas", a-t-il assuré.
Nord de Gaza : fortes explosions signalées dans la nuit dans la région de Jabaliya et Zarka
Les médias palestiniens ont rapporté dans la nuit des explosions violentes causées par des robots piégés par les forces de défense israéliennes entre des maisons à Jabaliya et dans la région de Zarka, dans le nord de la bande de Gaza.
Yémen : six morts et des dizaines de blessés dans les frappes israéliennes de dimanche (source houthie)
Un "responsable médical houthi" a déclaré que six personnes avaient été tuées et 86 blessées lors des frappes israéliennes de dimanche sur la capitale Sanaa.