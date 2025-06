Londres menace Israël d'"actions concrètes" si l'offensive à Gaza se poursuit

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a menacé jeudi Israël de "nouvelles actions concrètes" si l'État hébreu ne cesse pas son offensive militaire à Gaza et ne lève pas les restrictions sur l'aide humanitaire, selon l'AFP. Cette mise en garde intervient après une rencontre à Londres avec le roi Abdallah II de Jordanie, au cours de laquelle les deux dirigeants ont évoqué la "gravité de la situation intolérable à Gaza" et les "développements préoccupants" en Judée-Samarie.

Un porte-parole de Downing Street a confirmé la position du Premier ministre : "Le Premier ministre a réitéré que si Israël ne cessait pas l'offensive militaire renouvelée et ne levait pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, le Royaume-Uni et ses partenaires prendraient de nouvelles actions concrètes en réponse." La déclaration souligne la nécessité "vitale" d'obtenir un cessez-le-feu durable, la libération immédiate de tous les otages et la livraison sans entrave d'aide humanitaire "en rapidité et en volume" dans la bande de Gaza.

Cette dernière menace de Londres fait suite à une série de mesures de plus en plus fermes prises par le gouvernement britannique contre Israël. Le mois dernier, la Grande-Bretagne a suspendu les négociations de libre-échange avec Israël et convoqué son ambassadeur au ministère des Affaires étrangères. Le Royaume-Uni, le Canada et la France ont également lancé un ultimatum à Israël pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza ou s'expose à des sanctions. Netanyahou a répondu que ces dirigeants "offrent un énorme prix pour l'attaque génocidaire contre Israël du 7 octobre tout en invitant à d'autres atrocités similaires".