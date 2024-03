Macron hausse le ton face à Netanyahou et met en garde contre "un crime de guerre" à Rafah

Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche avec Benjamin Netanyahou. Après avoir redit sa solidarité avec le peuple israélien face à l'attaque terroriste du 7 octobre et mentionné que la libération des otages était une priorité absolue pour la France, le président français a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, ainsi que sa ferme opposition à toute opération militaire à Rafah. Il a également mentionné que le transfert forcé de population constituerait "un crime de guerre selon le droit international", et que l'avenir de Gaza ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'un État palestinien, sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne.

Le communiqué de l'Elysée a indiqué qu'il avait aussi été question de la situation humanitaire "inacceptable" à Gaza, et de l'urgence d'apporter une aide massive au regard des risques de famine pour la population. Emmanuel Macron a insisté pour qu’Israël ouvre immédiatement et sans condition tous les points de passage vers la bande de Gaza, en particulier celui de Karni, avec une route terrestre directe depuis la Jordanie et le port d’Ashdod.

Dans le contexte du ramadan, Emmanuel Macron a appelé à éviter toute mesure qui conduirait à une flambée de violence à Jérusalem et en Judée-Samarie, et réclamé le maintien du statu quo historique sur les lieux saints de Jérusalem. Il a par ailleurs condamné les dernières annonces d'Israël concernant les nouvelles constructions dans les implantations," contraires au droit international", a-t-il martelé, menaçant en outre de mesures supplémentaires contre les "colons extrémistes".

Le président a enfin informé Netanyahou de l'intention de la France de soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU une proposition de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, qui jetterait les bases d'une solution permanente au conflit. "La solution à deux États reste la seule possible. Elle répondra aux besoins de sécurité d'Israël et aux aspirations légitimes des Palestiniens", a affirmé Macron, qui n'a pas oublié d'évoquer le Liban. Il a souligné la nécessité d’avancer vers une solution diplomatique et d’éviter toute escalade entre Israël et le Hezbollah, "grâce à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité". "La France continuera de transmettre des messages de retenue aux acteurs régionaux, dont l’Iran, afin d’éviter une flambée régionale", a assuré le chef d'Etat.