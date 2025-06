Macron : "Nous déciderons dans les prochains jours si nous devons durcir notre position envers Israël"

Emmanuel Macron a franchi un nouveau palier dans ses critiques envers Israël jeudi au Palais de l'Élysée. "Nous déciderons dans les prochains jours si nous devons durcir le ton et prendre des mesures concrètes concernant Israël", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse commune avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Paris et Tel-Aviv sur la conduite de la guerre à Gaza. Le président brésilien, en visite d'État en France, n'a pas mâché ses mots, accusant Israël de commettre "un génocide prémédité" dans la bande de Gaza et qualifiant la reconnaissance de l'État palestinien de "devoir moral et humain".

Le Brésil, qui a reconnu l'État palestinien dès 2010, soutient activement cette cause diplomatique. Cette rencontre franco-brésilienne s'inscrit dans la préparation d'une conférence organisée par la France et l'Arabie saoudite à l'ONU à partir du 17 juin, visant à promouvoir une "solution à deux États" face à la crise moyen-orientale.

Ces déclarations contrastent avec les messages rassurants transmis récemment par deux hauts responsables français en visite en Israël, qui avaient indiqué l'absence d'intention de reconnaissance unilatérale d'un État palestinien lors de la conférence.

Parallèlement, le boycott académique s'intensifie en Europe. L'Université de Genève a annoncé la fin de ses collaborations de recherche avec l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université de Tel-Aviv. L'accord avec cette dernière prendra fin en 2026 sans renouvellement. La direction suisse a précisé que cette décision n'était pas "politique par nature" tout en exprimant ses préoccupations concernant Gaza.

L'Université Erasmus de Rotterdam a également suspendu immédiatement ses coopérations avec trois universités israéliennes : Bar-Ilan, l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université de Haïfa. Les programmes d'échange étudiants existants sont suspendus et aucune nouvelle collaboration de recherche ne sera initiée.