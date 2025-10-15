Mahmoud Abbas condamne les exécutions sommaires commises par le Hamas à Gaza

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exprimé une vive condamnation à l’encontre du Hamas, après la diffusion d’images montrant des exécutions publiques de Palestiniens dans la bande de Gaza. Ces hommes étaient accusés par le mouvement terroriste de collaboration avec Israël ou d’implication dans des conflits entre factions armées locales.

« Nous condamnons fermement les exécutions perpétrées par le Hamas ces derniers jours contre des dizaines de civils dans la bande de Gaza, sans procès équitable. Ce sont des crimes odieux et inacceptables, quel que soit le prétexte », indique le communiqué publié mardi par le cabinet présidentiel à Ramallah.

Selon des témoignages recueillis sur place, les exécutions ont eu lieu en public, dans la ville de Gaza, en présence de dizaines de spectateurs. Des hommes masqués ont abattu les victimes d’une balle dans la tête après les avoir contraintes à s’agenouiller, yeux bandés. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de grande violence, suscitant l’indignation au-delà des frontières.

Le Hamas affirme avoir visé des individus accusés de trahison, notamment pour des liens présumés avec les services de renseignement israéliens ou des milices rivales. Parmi les victimes figure Ahmed Zidan al-Tarabin, soupçonné d’avoir recruté des agents pour une milice locale opposée au Hamas.

Ces exécutions sont loin d'être isolées. Depuis l'instauration de la trêve dans la bande de Gaza, le Hamas procèdeà. des purges pour éliminer ses opposants. Il ainsi recruté 7 000 hommes à tour de bras pour torturer et exécuter les dissidents.

Ces exécutions interviennent dans un contexte tendu, marqué par la récente restitution d’otages et des frictions croissantes entre le Hamas et d’autres groupes armés présents à Gaza. Des sources palestiniennes évoquent une « opération de purge » visant à renforcer l’autorité du Hamas, au prix de graves atteintes aux droits humains.

L’intervention de Mahmoud Abbas marque une rare prise de position frontale contre le mouvement islamiste, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Le président de l’Autorité palestinienne appelle à « l’unité du peuple palestinien » et à la fin des pratiques arbitraires. Son gouvernement a appelé la communauté internationale à condamner ces actes et à faire pression pour "le respect des droits fondamentaux" dans les territoires palestiniens.