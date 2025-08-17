Mahmoud Abbas lance la rédaction d'une constitution pour un futur État palestinien

Articles recommandés -

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (Abou Mazen) a publié dimanche un décret ordonnant la création d'une commission chargée de rédiger une constitution provisoire pour la transition de l'Autorité palestinienne vers un État, selon les médias palestiniens.

Cette initiative s'inscrit dans la préparation d'élections générales après un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le retrait des forces israéliennes et la prise de responsabilité palestinienne dans la gestion du territoire.

Selon le décret, la commission servira d'autorité juridique pour élaborer une constitution provisoire, conformément à la déclaration d'indépendance, aux principes du droit international, aux résolutions de légitimité internationale, aux conventions internationales des droits de l'homme et aux accords internationaux pertinents.

Cette démarche vise à préparer l'établissement d'un État palestinien et de ses institutions en créant un projet qui établira les fondements constitutionnels d'un système de gouvernement "démocratique" basé sur l'État de droit, la séparation des pouvoirs, le respect et la protection des droits et libertés publiques, ainsi que la transmission pacifique du pouvoir.

Mahmoud Abbas a nommé Mohammed Al-Haj Qasem à la tête de cette commission de treize membres, incluant notamment Ziad Abou Amr, Ahmed Majdalani, Mohammed Shtayyeh, Mahmoud Al-Habbash, et plusieurs autres personnalités palestiniennes. Mounir Salama a été désigné comme secrétaire de la commission.