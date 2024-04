Malgré la guerre, des médecins israéliens sauvent un enfant de Gaza grâce à une greffe inédite

Au cœur du conflit qui oppose Israël et le Hamas, une histoire exceptionnelle de solidarité et d'espoir a été révéle ces derniers jours. Selon le site Ynet, le Professeur Yitzhak Kreiss, directeur du centre médical Sheba de Tel Hashomer, a raconté, lors d'une conférence à New York, que des médecins israéliens ont réussi à sauver un enfant de Khan Younès, dans la bande de Gaza, atteint de leucémie.

Pour permettre une greffe de moelle osseuse salvatrice, les médecins ont recommandé à la mère de l'enfant malade de donner naissance à un autre enfant. C'est ainsi que, peu avant le 7 octobre, cette mère palestinienne a accouché à l'hôpital Sheba. La greffe a ensuite pu être réalisée, le nouveau-né devenant le donneur providentiel pour son frère. Depuis, la mère et ses deux enfants séjournent à l'hôpital, le petit patient ayant surmonté la maladie.

"Sheba est un hôpital de paix et un symbole de coexistence où des soins médicaux sont prodigués à tous. Nous traitons, collaborons et vaccinons des Palestiniens. Nous partageons le même destin", a déclaré le Professeur Kreiss. "Lorsqu'une alerte retentit en raison d'une attaque de missiles, les mères juives et palestiniennes s'abritent ensemble. 25% des enfants de Sheba viennent de Cisjordanie. Nous traitons les cas les plus difficiles."

Malgré les tensions, une vingtaine de patients de Gaza et leurs proches sont actuellement pris en charge dans des hôpitaux israéliens. Parmi eux, deux fillettes soignées à l'hôpital Safra de Tel Hashomer, ainsi que 13 patients et leurs proches répartis dans trois hôpitaux de Jérusalem-Est. On compte notamment une fillette atteinte d'un cancer de l'œil, le père d'une enfant mourante, et une enfant donneuse de moelle osseuse pour son frère.

Israël avait initialement l'intention de renvoyer ces patients à Gaza, mais suite à une pétition de l'organisation israélienne "Médecins pour les droits de l'homme", l'État a finalement accepté de prolonger leur séjour d'au moins un mois. "Nous ne sommes pas des politiciens. Le jour après la guerre, nous continuerons à vivre ensemble et à soigner des Palestiniens", a conclu le Professeur Kreiss, rappelant ainsi le rôle essentiel des soignants, au-delà des conflits.