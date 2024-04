Malgré les lourdes pertes, le Hamas restera une force à Gaza selon les analystes américains

Malgré les affirmations israéliennes d'avoir considérablement affaibli le Hamas lors de l'offensive militaire à Gaza, des responsables et analystes américains ont indiqué au New York Times qu'ils estiment que le groupe terroriste restera probablement une force dans l'enclave une fois les combats terminés. La rapidité avec laquelle il pourra se reconstruire dépendra cependant des décisions d'Israël dans les prochaines phases du conflit et dans l'après-guerre.

Dans une évaluation annuelle du renseignement publiée en mars, avant le déclenchement de la guerre actuelle, les agences de renseignement américaines exprimaient déjà des doutes sur la capacité d'Israël à véritablement détruire le Hamas. "Israël sera probablement confronté à une résistance armée persistante du Hamas pendant des années", indiquait le rapport, relayé par le New York Times, soulignant que "l'armée aura du mal à neutraliser l'infrastructure souterraine du Hamas, qui permet aux insurgés de se cacher, de reprendre des forces et de surprendre les forces israéliennes."

Malgré la perte de milliers de combattants et la destruction de 70% de ses complexes souterrains selon Israël, une grande partie des principaux dirigeants du Hamas à Gaza reste en place, retranchée dans un vaste réseau de tunnels. "Ces tunnels permettront au Hamas de survivre et de se reconstituer une fois les combats terminés", ont encore indiqué des responsables américains au New York Times.

L'armée israélienne estime que quatre bataillons du Hamas, soit des milliers d'hommes, sont toujours actifs à Rafah, dernière ville de Gaza non encore envahie. Pour les responsables israéliens, seule une offensive terrestre d'envergure permettrait de les démanteler, tout comme la destruction des tunnels vers l'Égypte qui permettent au Hamas de s'approvisionner en armes.

Mais pour les experts militaires américains, le nombre de combattants éliminés ou d'infrastructures détruites est "une mesure profondément trompeuse du succès d'une campagne militaire". Si le Hamas a indéniablement perdu en puissance de combat, entre 4000 et 5000 combattants tiendraient encore dans le nord de Gaza selon le renseignement israélien.

La suite du conflit, et la reconstruction du Hamas, dépendra donc des choix stratégiques d'Israël, mais les analystes américains semblent d'ores et déjà convaincus que le mouvement restera un acteur majeur à Gaza après la fin des hostilités.