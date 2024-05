Mandats d'arrêt de la CPI : "Le parallèle établi entre Israël et le Hamas est ignoble", déclare Yoav Gallant

Le ministre de la Défense israélien a réagi ce mardi à la demande d'émission d'un mandat d'arrêt contre lui et Benjamin Netanyahou par le procureur de la Cour pénale internationale, soulignant que l'Etat d'Israël n'était pas partie à la CPI et ne reconnaissait pas son autorité. Il a également qualifié d'"ignoble et écœurant" le parallèle établi par Karim Khan entre les opérations militaires de Tsahal et les crimes du Hamas.

"Depuis le 7 octobre, l'État d'Israël combat un ennemi meurtrier et assoiffé de sang, qui a commis des atrocités contre des femmes, des enfants et des hommes, et utilise désormais son propre peuple comme bouclier humain. L'Etat d'Israël mène les combats conformément aux règles du droit international, tout en déployant des efforts humanitaires sans précédent dans un conflit armé. L'État d'Israël est fier de la pureté des armes des soldats de Tsahal et de leurs commandants", a déclaré Yoav Gallant.

"Le parallèle établi par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, entre l'organisation terroriste Hamas et l'État d'Israël est ignoble et écœurant. L'État d'Israël n'est pas partie à la Cour pénale internationale et ne reconnaît pas son autorité. La tentative du procureur Karim Khan de refuser à l'État d'Israël le droit de se défendre et de libérer les personnes enlevées doit être rejetée sans ambiguïté", a-t-il encore dit.

Mardi, le procureur de la CPI a réclamé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ainsi que les trois dirigeants du Hamas, Ismaïl Haniyeh, Mohammed Deif et Yahya Sinwar, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie sont montés au créneau pour dénoncer "l'insupportable équivalence" établie par le procureur entre Israël et le Hamas, tandis que la France a affirmé son soutien à la cour. C'est la première fois que le dirigeant d'un pays occidental est visé par une demande de mandat d'arrêt international. Si celui-ci est finalement émis par la cour, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne pourront plus se rendre dans aucun des 120 pays signataires du Traité de Rome sous peine d'être arrêtés.