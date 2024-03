Manifestation à Tel Aviv : échauffourées entre manifestants et policiers, des feux allumés sur la route

Des milliers de personnes, dont des familles d'otages, ont bloqué la route Begin près de la Kirya à Tel Aviv. Les familles ont brandi une pancarte indiquant "169, sauvez-les, SOS", en référence au nombre de jours que leurs proches sont détenus par le Hamas. Sur le pont au-dessus, il était écrit : "Un accord - ou une condamnation à mort". Parallèlement à la manifestation des familles sur la route Begin, un rassemblement s'est tenu sur la rue Kaplan sous le slogan "Pas de retour sans accord" - à la fin duquel les manifestants ont rejoint les familles. Des feux ont été allumées sur la route et les manifestants ont bloqué le passage des forces de lutte contre les incendies. Les familles ont lu les noms des 134 personnes enlevées et ont remercié les manifestants venus les soutenir. "134 cercueils ne sont pas une image de victoire", ont-ils déclaré.

https://twitter.com/i/web/status/1771545908166926388

Lors du rassemblement central pour la libération des otages, Adina Moshe (72 ans), qui a été libérée de la captivité du Hamas après avoir été enlevée de sa maison à Nir Oz, a déclaré : "Il est inacceptable que mon pays continue d'ignorer les captifs. C'est la chose la plus terrible que j'aurais pu imaginer arriver ici. Cela ne peut pas être le cas". L'ancien ministre Yizhar Shai, qui a perdu son fils combattant Yaron le 7 octobre et a appelé cette semaine le gouvernement à libérer le terroriste qui l'a tué, a déclaré lors d'un discours au rassemblement central pour la libération des otages : "Nous, les parents du soldat héroïque, le sergent Yaron Uri Shai, soutiendrons la décision douloureuse de libérer la lie de l'humanité qui a causé la mort de notre fils, afin de libérer lesotages". Il a ajouté : "L'État d'Israël nous doit non seulement la justice, que nous méritons tant. Il doit également cette justice aux 134 personnes enlevées et à leurs 134 familles. Et cette justice signifie que l'État d'Israël doit tous les ramener à la maison. Il n'y a pas de victoire, il n'y a qu'une grande défaite tant que tous ne sont pas rentrés chez eux, toutes les personnes enlevées, toutes".