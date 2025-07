Manifestation à Tel Aviv : les familles d'otages bloquent l'autoroute Ayalon

Articles recommandés -

Des familles d'otages et des manifestantes du mouvement de protestation féminin ont bloqué jeudi matin l'autoroute Ayalon près du pont Yitzhak Sade, à Tel Aviv, exigeant le retour de tous les captifs détenus à Gaza. Cette action s'inscrit dans la série continue de protestations contre la gestion gouvernementale du dossier des otages.

Un appel à la fin de la guerre

"Netanyahou fait obstacle à la volonté du peuple - ramenez-les tous, sortez de Gaza", scandaient les manifestants. Les familles dénoncent l'attitude du Premier ministre alors que les sondages montrent un soutien populaire massif à un accord global. "Alors que 82% du peuple soutient un accord pour le retour de tous les otages et la fin de la guerre, Netanyahou semble encore saboter la volonté du peuple et nous entraîner dans une guerre éternelle pour des illusions messianiques", ont-elles déclaré.

Les protestataires accusent Netanyahou et son gouvernement de faire échouer systématiquement les opportunités de négociation pour des intérêts politiques personnels. "Une écrasante majorité exige de Netanyahou et de son gouvernement minoritaire : finissez la guerre, sortez de Gaza, et ramenez-les tous à la maison - immédiatement", ont-elles ajouté.

Témoignages poignants

Parmi les participants figuraient Naama Weinberg, cousine d'Itay Svirsky, enlevé vivant puis tué en captivité, et Gila Habaron, proche de Tal Shoham, qui a été libéré lors de l'accord de janvier dernier. Ces témoignages illustrent la diversité des situations familiales touchées par cette crise.

Cette manifestation s'inscrit dans un mouvement plus large de protestation exigeant un accord entre Israël et le Hamas pour libérer tous les otages restants, reflétant la frustration croissante face à la prolongation du conflit et l'absence de solution négociée pour les captifs encore détenus à Gaza.