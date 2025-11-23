Manifestation en Israël pour les otages : "le cessez-le-feu ne doit pas s'effondrer"

Samedi soir, des milliers d'Israéliens ont manifesté à travers le pays pour réclamer le retour des trois dernières dépouilles d'otages retenues à Gaza depuis 778 jours. Sur la place des Otages à Tel Aviv, les familles ont lancé un appel pressant au gouvernement.

Elad Or, frère de Dror Or dont le corps est retenu à Gaza, a insisté : "Il ne faut pas laisser le cessez-le-feu s'effondrer". S'adressant aux autorités, il a déclaré : "Nous exigeons que notre gouvernement respecte notre droit civique et moral fondamental, après que notre sécurité a été violée à maintes reprises durant ces longues années d'abandon". Il a rappelé qu'il ne pourrait y avoir de véritable reconstruction nationale sans le retour de Dror Or, Ran Gvili et Sudthisak Rinthalak.

Raz Ben Ami, rescapée de la captivité, a évoqué avec émotion les trois victimes encore détenues. "Ran Gvili est venu nous sauver, ce jeune homme a tout quitté pour porter secours aux habitants frontaliers de Gaza en détresse", a-t-elle témoigné, avant de rappeler la générosité de Dror Or, figure chaleureuse de son kibboutz, et le destin tragique de Sudthisak Rinthalak, travailleur thaïlandais qui avait laissé sa famille en Thaïlande pour réaliser ses rêves.

Ziv Zioni, oncle de Ran Gvili, a mis en garde : "Nous sommes face à une fenêtre d'opportunité historique. Si nous ne la saisissons pas jusqu'au bout, ce sera un sujet de pleurs pour les générations futures". Il a exhorté le Premier ministre et les médiateurs à être fermes : "Il ne doit y avoir aucune progression vers la phase suivante de l'accord tant que tous les otages ne sont pas rentrés. Tous. Le Hamas ne sera pas vaincu tant qu'il détient ne serait-ce qu'un seul des nôtres".

Les trois victimes dont les dépouilles sont retenues incarnent le drame du 7 octobre : Dror Or, 48 ans, fromager et professeur de yoga assassiné en protégeant sa famille à Be'eri ; Ran Gvili, 24 ans, policier blessé tombé au combat près du kibboutz Alumim après avoir sauvé des dizaines de civils ; et Sudthisak Rinthalak, 30 ans, ouvrier agricole thaïlandais tué alors qu'il travaillait près de Be'eri. En parallèle, une manifestation réclamant une commission d'enquête nationale s'est tenue place Habima.