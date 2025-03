Manifestations à Gaza : le Hamas évite la répression directe mais manœuvre pour étouffer la révolte

Face aux manifestations qui se multiplient dans la bande de Gaza, le Hamas déploie un éventail de tactiques pour contenir ce qu'un responsable israélien qualifie de "manifestations les plus significatives depuis le début de la guerre". Le groupe terroriste, visiblement inquiet, évite jusqu'à présent la répression directe des contestataires, craignant qu'une réaction violente n'amplifie le mouvement de révolte. Selon des sources locales, le Hamas recourt plutôt à des méthodes indirectes pour étouffer la contestation.

Parmi ces stratégies figure la coordination avec le Jihad islamique pour lancer des roquettes depuis les zones où des manifestations sont programmées, dans l'espoir de provoquer des frappes israéliennes qui disperseraient les rassemblements. Le Hamas mobilise également ses "agents de sécurité" pour intimider les manifestants et sollicite l'appui des chefs de clans influents pour délégitimer le mouvement et rediriger la colère populaire contre Israël.

La tension est montée d'un cran à l'hôpital Amal, où une confrontation physique a éclaté entre la direction de l'établissement et des membres du Hamas, ce dernier menaçant de représailles ceux qui tentent de l'écarter.

Les protestations, qui touchent plusieurs bastions traditionnels du mouvement comme Sajayia, Jabalia et Khan Younès, expriment l'exaspération face à la flambée des prix, aux pénuries d'eau et à l'absence de services essentiels. Les manifestants dénoncent également la chaîne Al-Jazeera, accusée de ne pas couvrir leurs rassemblements et de soutenir activement le Hamas. Cette contestation représente un défi inédit pour l'autorité du groupe terroriste, dont la gestion de la crise est désormais ouvertement remise en question par une partie de la population gazaouie.