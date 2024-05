Manifestations anti-Israël dans les universités américaines: plus de 1 600 personnes arrêtées

La police américaine s'est rassemblée sur le campus de l'UCLA mercredi soir et a ordonné à un grand groupe de manifestants pro-palestiniens retranché dans un campement de quitter les lieux, une nuit après que des violences provoquées par des contre-manifestants ont éclaté au même endroit.

Certains manifestants ont récité des prières musulmanes alors que le soleil se couchait sur le campus, tandis que d'autres scandaient "nous ne partirons pas" ou distribuaient des lunettes et des masques chirurgicaux.

Au même moment, une grande foule d'étudiants, d'anciens élèves et d'habitants du quartier s'étaient rassemblés sur les marches du campus pour écouter et applaudir divers orateurs et se joindre à des chants pro-palestiniens. Un petit groupe de contre-manifestants tenant des pancartes et portant des T-shirts en soutien à Israël et au peuple juif manifestait à proximité. L'UCLA a annulé les cours mercredi.

Les scènes chaotiques à l'Université de Californie se sont déroulées quelques heures seulement après que la police new-yorkaise a fait irruption dans un bâtiment occupé par des manifestants anti-guerre à l'Université Columbia mardi soir, mettant fin à une manifestation qui avait paralysé l'école. Un décompte de l'Associated Press a recensé au moins 38 interventions de la police lors de manifestations sur les campus à travers les États-Unis depuis le 18 avril. Plus de 1 600 personnes ont été arrêtées dans 30 écoles et plus de 400 manifestants propalestiniens au cours des dernières 24h.

AP Photo/Ted Shaffrey

À Madison, une mêlée a éclaté tôt mercredi après que la police équipée de boucliers a retiré presque toutes les tentes et repoussé les manifestants. Quatre agents ont été blessés, dont un policier qui a reçu un coup de planche à roulettes à la tête, ont indiqué les autorités. À l'Université Brown de Rhode Island, les administrateurs ont accepté de renoncer à des collaborations avec Israël.