Manifestations en Jordanie : les autorités redoutent un coup de force du Hamas dans le pays

Les manifestations en Jordanie qui ont lieu quotidiennement dans la capitale depuis une dizaine de jours inquiètent particulièrement le royaume. Si leur motif demeure officiellement le soutien aux Gazaouis dans le contexte de guerre, elles se sont progressivement muées en démonstration de force de clans palestiniens, perçues par Amman comme une contestation du pouvoir.

Dans une interview accordée à la chaîne saoudienne AlHadath, l'ancien ministre jordanien de l'Information, Samih Almaaita, accuse l'ex-chef de l'aile politique du Hamas, Khaled Meshaal, d'exacerber les tensions en Jordanie. "L'incitation du Hamas auprès des clans palestiniens en Jordanie est une tentative de l'organisation de se réimplanter dans le royaume", a-t-il affirmé, en rappelant que les dirigeants du Hamas avaient été expulsés dans les années 90 du pays, dont la population compte un grand nombre de Palestiniens.

"Il s'agit d'une tentative de faire pression sur la Jordanie pour qu'elle change d'attitude à l'égard de l'organisation Hamas. Depuis 1990, hormis des liens sécuritaires très spécifiques, la Jordanie n'a eu aucun lien politique direct avec le Hamas. Nous espérons que les manifestations qui ont cours se concentreront sur le soutien Gaza et non sur le fait d'enflammer la rue jordanienne contre l'armée, l'État et le gouvernement", a-t-il poursuivi.

Prime Minister's Press Service Pool via AP

Les déclarations de l'ancien ministre ne viennent pas de nulle part. Intervenant à distance il y a trois jours lors d'un événement pour les femmes qui s'est tenu dans la capitale jordanienne, Khaled Meshaal a appelé les habitants du pays à descendre dans la rue : "Les masses de la nation jordanienne doivent participer à la bataille du "déluge d’Al-Aqsa" (nom donné par le Hamas aux attaques du 7 octobre, ndlr). Le sang de ce peuple doit se mélanger au sang du peuple palestinien, jusqu'à ce qu'il obtienne le respect et résolve ce conflit en sa faveur." Les propos de Meshaal ont également été perçus par de nombreux responsables politiques jordaniens comme un appel explicite du Hamas à semer le chaos dans la région.

"La Jordanie aide Gaza dans tous les domaines, il est donc étrange que le Hamas tente de semer la zizanie dans le pays. Nous ne les entendons pas inciter la population contre la nation islamique, le peuple syrien ou égyptien. Il y a une tentative du Hamas d'envoyer un message au gouvernement disant qu'il contrôle la rue jordanienne à travers les Frères musulmans implantés dans le royaume, et c'est un message dangereux", a encore déclaré l'ancien ministre.

"Tous les Jordaniens sont contre l'agression contre Gaza, mais ce qui se passe depuis une semaine dans les rues n'a rien à voir avec cela, il s'agit de la promotion d'agendas étrangers", a conclu l'ex-ministre, en suggérant de retirer la citoyenneté à ceux qui sèment le trouble dans le pays, à commencer par Khaled Meshaal , lui-même jordanien.