Manipulation de traductions à la BBC : Le documentaire sur Gaza transforme "Juifs" en "Israéliens"

Le scandale entourant le documentaire de la BBC sur la vie des enfants à Gaza pendant la guerre s'intensifie après de nouvelles révélations. Selon une enquête publiée mercredi par le Telegraph britannique, les termes faisant référence à l'identité juive ont été systématiquement remplacés par "Israël" ou "forces israéliennes" dans les sous-titres du film "Gaza: How to Survive a Warzone". L'enquête a identifié au moins cinq cas où ces altérations ont été effectuées. Dans l'un des exemples flagrants, environ quatre minutes après le début du documentaire, une femme gazaouie répond à une question sur son état en disant : "Les Juifs ont envahi notre région". Pourtant, les sous-titres de la BBC traduisent cette phrase par : "L'armée israélienne a envahi notre région".

Dans un autre passage, un enfant qui a quitté son domicile à cause des bombardements déclare : "Les Juifs sont venus, ils nous ont détruits, le Hamas et les Juifs". Cette déclaration a été traduite par : "Les Israéliens ont tout détruit, ainsi que le Hamas".

Plus troublant encore, le documentaire présente une interviewée qui fait l'éloge de Yahya Sinwar pour son "jihad contre les Juifs", mais la traduction indique de façon trompeuse qu'elle parle de sa lutte contre "les forces israéliennes".

La BBC avait déjà présenté des excuses après qu'il a été révélé que l'un des jeunes suivis dans le film était le fils d'un haut responsable du Hamas. Suite à cette controverse, la chaîne avait retiré le documentaire de sa plateforme de streaming et rejeté la responsabilité sur la société de production.

Alex Hearn, l'un des directeurs de l'organisation "Labour Against Antisemitism", a déclaré que cette traduction erronée s'inscrit dans le cadre de "problèmes persistants" dans "la couverture favorable de la BBC envers le Hamas". Il a ajouté : "Par cet acte, la BBC a censuré les opinions exprimées sur Sinwar, le planificateur du massacre, et présenté une version plus acceptable pour un public occidental."

En début de semaine, Kemi Badenoch, présidente du Parti conservateur au Parlement britannique, a demandé à la BBC d'enquêter pour déterminer si, pendant la production du film, l'argent des contribuables britanniques avait été transféré à l'organisation terroriste. "Il est clair que vous devez mener une enquête complète et indépendante sur cette question et sur les accusations plus larges de couverture biaisée contre Israël", a-t-elle écrit.