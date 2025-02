Marche en mémoire des observatrices de Tsahal assassinées le 7 octobre : les manifestants réclament une enquête

Plus d’un millier de personnes ont participé à la marche en mémoire des observatrices de Tsahal organisée vendredi matin au kibboutz Nahal Oz, à la frontière avec la bande de Gaza. Avi, le père de l'observatrice Noa Marciano, assassinée par le Hamas pendant sa captivité, a déclaré : "Nous voulons une véritable commission d'enquête de l'État qui nous dira ce qui s'est réellement passé".

"Ce jour maudit, 16 observatrices ont été assassinées, sept ont été enlevées à Gaza. Ma Noa n'a pas pu rentrer et a été assassinée à Gaza. Nous essayons d'exprimer notre gratitude pour ce qu'elles ont fait pour nous. Je voudrais aussi serrer Noa dans mes bras. Elle me manque beaucoup et je l'aime beaucoup", a-t-il également dit.

Arnold Nataev/i24NEWS

Pour rappel, le corps de la caporale Noa Marciano a été récupéré et renvoyé en Israël par les forces de Tsahal, en même temps que celui de Yehudit Weiss, en novembre 2023. Selon les renseignements de Tsahal et du Shin Bet, elle avait été blessée par un bombardement de Tsahal dans lequel le terroriste qui la surveillait avait été tué. Cependant, selon les conclusions des investigations, sa blessure n'avait pas mis sa vie en danger et elle a ensuite été assassinée par un terroriste du Hamas à l'hôpital Shifa.

La famille de la sergente Shai Ashram, tuée elle aussi le7 octobre a également participé à la marche et a tenu une pancarte en sa mémoire sur laquelle était écrit : "Observatrice dans la base de Nahal Oz, héroïne d'Israël". Avant d'être assassinée dans sa base militaire de Nahal Oz, Shai a réussi à appeler sa famille à 7h45 et à lui dire au revoir, en pleurs et en paniquée. En décembre dernier, l’armée israélienne a publié des enregistrements de la conversation avant l’attaque, mais la famille a affirmé qu’ils n’étaient que partiels et ne recréaient pas ce qui s’était passé le jour du massacre.