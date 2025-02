Alors que le Hamas continue de promouvoir le récit d'une "crise humanitaire", les images provenant de la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu présentent une réalité complètement différente. Les marchés locaux sont remplis de marchandises variées, les stands de nourriture fonctionnent normalement, et un camion de pizza a même été aperçu circulant dans les rues de Gaza, a rapporté le site d'informations israélien N12.

Des images des marchés montrent notamment des étals chargés de fruits et légumes frais. On peut également voir du pain frais cuit sur place, et même des stands de chaussures et de divers autres produits. Ces images contrastent fortement avec les allégations répétées d'une grave crise dans la bande de Gaza.

L'aide humanitaire qui a afflué vers Gaza ces dernières semaines a contribué à faire baisser les prix des marchandises et à augmenter l'offre de produits de base. Tout cela alors que les otages israéliens libérés témoignent avoir été délibérément affamés par le Hamas, témoignage qui soulève des questions sur la distribution de la nourriture et des ressources dans la bande de Gaza.

Un habitant de Gaza a déclaré lundi matin à N12 : "Je suis allé à Jabaliya et j'ai été choqué par ce que j'y ai vu, alors je suis retourné dans le sud car il n'y a pas de vie dans le nord de Gaza, seulement une destruction totale". Cependant, il a précisé que maintenant "il y a de la nourriture et les prix ont baissé, tout est au prix normal et similaire même à ceux que vous avez chez vous. Maintenant, les habitants peuvent acheter presque tout ce qu'il y a sur le marché".

"Une cigarette coûte 8 shekels, après avoir coûté 100 shekels. Un kilo de tomates coûtait 50 shekels et maintenant le prix est tombé à 5 shekels", a-t-il poursuivi. Parallèlement, l'habitant de Gaza a noté que "les habitants de Gaza sont toujours inquiets, surtout après l'apparition des hommes armés du Hamas et leurs provocations envers Israël".

Les images proviennent directement des rues de Gaza, prises par les habitants eux-mêmes et montrent le retour progressif du commerce dans la bande de Gaza. Un camion pizza a particulièrement attiré l'attention, aperçu dans les rues de Rafah, avec des bénévoles locaux distribuant des pizzas chaudes aux habitants de la région.

Même les allégations de grave pénurie de farine à Gaza trouvent une réponse surprenante sur le terrain : des convois de camions chargés de sacs de farine ont récemment été vus se déplaçant sur l'axe Salah al-Din, l'artère principale traversant la bande de Gaza du nord au sud. Ils ont ensuite été déchargés à différents points de distribution le long de l'axe, destinés à assurer un approvisionnement régulier en pain.

Depuis le début du cessez-le-feu, le volume de l'aide humanitaire vers Gaza a atteint un niveau sans précédent : plus de 12 600 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza, à un rythme de 4 200 camions par semaine, environ 600 camions par jour, dont la moitié est dirigée vers le nord de Gaza. De plus, 50 camions-citernes de gaz et de carburant entrent quotidiennement à Gaza.

Cependant, la réalité sur le terrain révèle un écart profond et troublant entre le récit de crise humanitaire présenté sur la scène internationale et la situation réelle. Le contraste frappant entre la condition des otages israéliens systématiquement et délibérément affamés par le Hamas et les images d'abondance dans les marchés de Gaza témoigne plus que tout de la manière cynique dont le Hamas exploite l'aide humanitaire massive arrivant dans la bande de Gaza.