Marco Rubio : "Le plan Trump est la seule solution pour une paix durable, il n'y a pas de plan B"

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a effectué ce vendredi une visite au quartier général américain à Kiryat Gat, supervisant la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza. Dans un discours sans précédent, il a réaffirmé l'engagement des États-Unis pour le retour de tous les otages et la démilitarisation de la bande de Gaza.

Le quartier général de Kiryat Gat a accueilli vendredi des représentants militaires d'une vingtaine de pays, témoignant de l'ampleur de cette mission qualifiée d'"historique" par Marco Rubio. Parmi les uniformes visibles figuraient ceux des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Australie, de Grèce et de Chypre. Des dignitaires de Jordanie, des Émirats arabes unis, du Canada, du Danemark et même l'ambassadeur américain au Yémen étaient également présents.

Le commandement de ce centre de coordination a été confié au général trois étoiles Patrick Frank, chargé de superviser le cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

"Une mission historique, sans précédent"

Devant l'ensemble des soldats réunis, Marco Rubio a dressé un état des lieux de la situation. "Il s'agit d'une mission historique, sans précédent, car rien de tel ne s'est produit auparavant", a-t-il déclaré. "Nous avons à la fois un défi et une opportunité. La route est encore longue, avec des hauts et des bas."

Le secrétaire d'État a souligné que des progrès avaient été réalisés depuis l'instauration du cessez-le-feu. "Nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant les défis à venir. "Je voulais comprendre le travail et les besoins. On voit beaucoup d'uniformes ici, provenant de pays partenaires, et les Israéliens qui nous accueillent jouent également un rôle important."

Le plan Trump : "Pas de plan B"

Au centre du hangar, deux affiches présentent le plan en 20 points du président Trump pour Gaza. Marco Rubio a été catégorique : "C'est la seule voie vers une paix stable dans la région, vers un changement fondamental à Gaza, vers la démilitarisation de Gaza. Il n'y a pas d'autre solution. Au-delà du plan en 20 points de Trump, il n'y a pas de plan B. C'est le meilleur plan pour réussir."

Le secrétaire d'État a insisté sur l'objectif final : "Nous voulons voir Gaza sans le Hamas, une Gaza où règnent la prospérité, l'emploi et la sécurité des citoyens." Il a rappelé que plus de 24 pays, dont des nations musulmanes, se sont engagés pour une Gaza sans le Hamas.

Concernant le force internationale censée intervenir à Gaza, il a indiqué: « Nous n'avons pas encore finalisé la liste des pays qui géreront Gaza, mais cette force doit être acceptable pour Israël", précisant : "De nombreux pays souhaitent participer à ce groupe de travail. Cependant, plusieurs lacunes doivent être comblées, notamment le mandat de la force, sa nature, son autorité, ses responsables et ses sources de financement. Les détails doivent être clarifiés afin que les pays participants sachent à quoi ils s’engagent. Cependant, cette force doit être acceptable pour Israël. » Il a également déclaré à propos de l’Autorité palestinienne : « Elle a besoin d’être réformée, son rôle à Gaza n’a pas encore été déterminé. » Il a également précisé que l'UNRWA, "qui a soutenu le Hamas", ne participerait pas à la fourniture d'aide humanitaire à Gaza.

La menace persistante du Hamas

Rubio n'a pas minimisé les obstacles. "Le monde doit comprendre qu'au-delà de la ligne jaune, le Hamas persiste, opérant avec violence, y compris contre les civils", a-t-il averti. "Des terroristes armés s'attaquent brutalement à leur propre population."

Si le Hamas refuse de désarmer, "cela constituera une violation de l'accord, et celui-ci sera appliqué", a précisé le secrétaire d'État. Il a également mentionné que les parties travaillent sur la question des centaines de kilomètres de tunnels restant dans la bande de Gaza.

L'engagement total pour le retour des otages

Le point culminant du discours a concerné les otages. "Nous ne cesserons d'exercer des pressions jusqu'à ce que le dernier des otages enlevés soit rendu à Israël", a martelé Marco Rubio. "Les morts seront restitués, et sinon, l'accord sera rompu – mais cela arrivera."

Rubio a conclu en rappelant l'engagement sans faille de Washington : "Aucun pays au monde n'a contribué davantage à la sécurité d'Israël que les États-Unis." Il a insisté sur la nécessité de créer les conditions pour que les événements du 7 octobre "ne se reproduisent plus et ne constituent plus une menace pour Israël".