Marco Rubio met en garde contre les violences en Judée-Samarie qui pourraient fragiliser la paix à Gaza

Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Niagara, au Canada, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a exprimé mercredi son inquiétude face à la montée des violences commises par des habitants des implantations israéliennes de Judée-Samarie. Selon lui, ces tensions risquent de compromettre les efforts de paix en cours à Gaza, menés dans le cadre du plan global de Donald Trump.

"J’espère que non", a-t-il déclaré à la presse, interrogé sur un éventuel impact de ces violences sur la trêve à Gaza. "Nous ferons tout pour que cela n’arrive pas."

Rubio a également évoqué les progrès autour de la création d’une Force internationale de stabilisation, chargée d’assurer la sécurité à Gaza après la fin du conflit. "Nous avons un nouveau projet de résolution, et je pense que nous avançons dans la bonne direction", a-t-il indiqué. L’objectif, selon lui, est de bâtir une force "de stabilisation, pas de combat", capable de garantir la sécurité quotidienne sur le terrain.

Le chef de la diplomatie américaine a insisté sur la démilitarisation de Gaza, rappelant que "c’est un engagement que le Hamas a pris, et nous attendons de nos partenaires qu’ils exercent les pressions nécessaires pour qu’il le respecte". Il a ajouté qu’à terme, "aucune partie de Gaza ne sera sous le contrôle du Hamas" et qu’une "organisation palestinienne civile" devra administrer le territoire, avec le soutien de la communauté internationale.

Rubio a par ailleurs annoncé la visite prochaine du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Washington, précisant que "de bons accords" seraient signés à cette occasion, sans en dévoiler le contenu.

En marge de ces discussions, Rubio a aussi abordé la situation en Syrie, plaidant pour "donner toutes ses chances" à une stabilisation du pays afin d’éviter un retour de l’influence iranienne ou d’un conflit régional.