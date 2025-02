Marco Rubio se rend en Israël pour discuter de la "phase II" de l'accord sur les otages

Le département d'État américain a officialisé mercredi la visite de Marco Rubio au Moyen-Orient, qui inclura une étape en Israël. Le secrétaire d'État se rendra d'abord à Munich pour participer à la Conférence sur la sécurité et à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, avant d'entamer une tournée en Israël, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis du 15 au 18 février. "La visite en Israël se concentrera sur la libération des otages américains et de tous les autres otages détenus par le Hamas, l'avancement vers la phase II de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, et la lutte contre les activités déstabilisatrices du régime iranien et de ses alliés", a déclaré la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce.

Ces annonces interviennent alors qu'un responsable du Hamas a confirmé que l'organisation prévoit de libérer des otages samedi comme prévu. Il a toutefois précisé que le groupe "ne libérera pas tous les otages samedi, uniquement ceux prévus dans l'accord déjà signé", alors que l'accord semblait compromis ces derniers jours.

Donald Trump a récemment mis en garde le Hamas : "Si tous les otages ne sont pas rendus d'ici samedi à 12h00, je pense qu'il est approprié d'annuler l'accord et de laisser l'enfer se déchaîner." Le président américain a ajouté : "Je parle de tous les otages, pas au compte-gouttes, pas deux, un, trois, quatre et deux, mais samedi à 12h00. Et après cela, je dirais que l'enfer va se déchaîner." Trump a néanmoins reconnu qu'une telle décision appartiendrait à Israël, précisant : "Je parle pour moi-même. Israël peut passer outre."

La visite de Rubio s'inscrit dans une stratégie plus large visant à "promouvoir les intérêts américains en faveur de la coopération régionale, de la stabilité et de la paix", selon le communiqué du département d'État.