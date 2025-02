Massacre Nova: la brigade Nuseirat du Hamas devait attaquer une base aérienne avant de se perdre

L'armée israélienne a dévoilé les conclusions de son enquête sur le massacre du festival Supernova, perpétré le 7 octobre dernier. Selon le rapport, la force terroriste qui a attaqué le rassemblement musical visait initialement la base aérienne de Netivot, mais s'est égarée en chemin. L'unité, appartenant à la brigade Nuseirat du Hamas, comptait entre 100 et 120 combattants dirigés par des commandants de bataillon et de compagnie, rapporte la chaîne publique Kan. Le groupe a franchi la frontière vers 7h30 dans une deuxième vague d'infiltration, utilisant 14 camions et deux motos.

L'arsenal des assaillants comprenait deux mitrailleuses lourdes, trois mitrailleuses moyennes, des lance-roquettes RPG antichars et des lanceurs SA 7 de défense aérienne. Chaque terroriste disposait également d'armes individuelles, notamment des Kalachnikov et des grenades.

Suite à une erreur d'orientation, le groupe s'est dirigé vers l'est dans la forêt de Be'eri, passant près du kibboutz éponyme avant d'emprunter la route 232. Les terroristes sont arrivés dans le secteur du festival vers 8h10, mais n'ont découvert le site qu'à 9h00.

Vers 10h10, ils ont quitté la zone pour se diriger vers le nord. Confrontés aux forces israéliennes, ils se sont repliés vers Be'eri. Les ravisseurs ont immédiatement regagné Gaza avec leurs otages, tandis que la majorité des assaillants ayant attaqué Be'eri ont été tués lors des affrontements.

L'enquête révèle également que d'autres groupes non structurés ont participé à l'attaque du festival Supernova, où 364 personnes, principalement des jeunes adultes, ont été assassinées. Quarante-quatre autres festivaliers ont été enlevés.