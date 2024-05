Menace d'embargo américain sur les armes : l’élimination du Hamas passe par la conquête de Rafah, affirme Smotrich

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a fustigé dans un message posté sur son compte X la décision du président américain Joe Biden de ne pas livrer certaines armes à Israël en cas d’offensive d’envergure à Rafah. Il a notamment estimé qu’à l’approche de la fête d’indépendance de l'État hébreu, qui aura lieu mardi, la "guerre d’indépendance est toujours en cours".

https://twitter.com/i/web/status/1788476661136040148 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Lorsque l'État d'Israël a été créé, nous avons été contraints de déclarer notre État malgré la forte opposition de Marshall, le secrétaire d'État de l'administration Truman. Nous avons également dû faire face à un embargo sur les armes mis en place par les États-Unis à l'encontre d'un État qui venait tout juste d'être créé", a-t-il poursuivi, faisant le parallèle entre la situation en 1948 et aujourd’hui.

"Aujourd'hui encore, nous allons remporter une victoire totale dans cette guerre, malgré le refus du président Biden et l'embargo sur les armes. Nous n'avons tout simplement pas le choix, car cette guerre est existentielle et tout autre résultat qu'une victoire complète mettra l'existence de l'État juif en danger", a assuré le ministre.

IDF Spokesperson

"Nous devons poursuivre la guerre jusqu'à ce que le Hamas soit totalement éliminé et que nos otages soient rentrés chez eux. Cela implique la conquête totale de Rafah, et le plus tôt sera le mieux", a-t-il estimé. "Nous devons maintenir notre unité à tout prix. C'est la seule façon de vaincre efficacement nos ennemis et de résister à la pression internationale qui nous pousse à mettre fin à la guerre et à subir la défaite".