Menaces de sanctions : Netanyahou accuse Paris, Londres et Ottawa de "récompenser le terrorisme"

Benjamin Netanyahou a vivement réagi à la déclaration commune de la Grande-Bretagne, la France et le Canada qui menacent Israël de sanctions si l'opération militaire à Gaza ne cesse pas et si le blocus humanitaire n'est pas levé. "En demandant à Israël de mettre fin à sa guerre défensive avant l'élimination des terroristes du Hamas à notre frontière, et en exigeant la création d'un État palestinien, les dirigeants de Londres, Ottawa et Paris offrent une récompense considérable pour l'attaque génocidaire du 7 octobre contre Israël, tout en invitant à commettre d'autres atrocités similaires", a déclaré le bureau du Premier ministre.

Netanyahou a rappelé que "la guerre a commencé lorsque des terroristes palestiniens ont franchi nos frontières, assassiné 1 200 civils innocents et enlevé plus de 250 autres personnes". Il a ajouté qu'Israël "accepte la vision du président Trump" et a appelé les dirigeants européens à faire de même. L'envoyé spécial de Donald Trump pour les otages, Adam Bohler, a également commenté cette déclaration tripartite : "Si j'étais un homme politique européen, je réfléchirais soigneusement à la manière de critiquer Israël."

Les trois pays concernés ont dénoncé conjointement "l'aggravation de la crise humanitaire" à Gaza, qualifiant de "totalement insuffisant" l'approvisionnement alimentaire autorisé par Israël. Ils ont également condamné "le langage odieux" utilisé par certains membres du gouvernement israélien suggérant que les civils quittent Gaza par désespoir. Le Hamas s'est félicité de cette déclaration, la qualifiant de "pas important dans la bonne direction" qui "reflète une position de principe contre la politique israélienne de siège et de famine".

"La guerre peut se terminer demain si les otages restants sont libérés, si le Hamas dépose les armes, si ses dirigeants meurtriers sont expulsés et si Gaza est démilitarisée", a conclu Netanyahou, affirmant qu'Israël "continuera à se défendre par des moyens justes jusqu'à l'obtention d'une victoire totale".