"Mes parents sont brisés" : la sœur de l'otage népalais, Bipin Joshi, s'exprime sur la place des otages

Près de deux ans après l'enlèvement de son frère, la famille de Bipin Joshi, otage népalais, s'est rendue pour la première fois samedi soir au rassemblement de la place des Otages à Tel-Aviv. Sa sœur Pushpa a pris la parole avec émotion : "Il nous a fallu 22 mois pour trouver la force de venir ici. Nous étions isolés au Népal."

S'adressant directement à son frère en népalais, elle a lancé : "Tu me manques énormément. Ne perds pas espoir, sois fort, reste en vie !"

Bipin Joshi, étudiant en agriculture, a été enlevé le 7 octobre depuis le kibboutz Alumim. "Mon frère est un étudiant pris dans une guerre qui n'est pas la sienne", a expliqué Pushpa. "Les dernières vidéos de Rom et Evyatar nous ont anéantis. Mes parents sont brisés, ils tiennent à peine le coup. Ils ont la nostalgie de leur fils unique. Il me manque, mon meilleur ami - celui qui rêve de cultiver des bananes pour produire des chips de banane. Ce garçon créatif et drôle."

Bipin fait partie des deux seuls otages, avec Tamir Nimrodi, dont on n'a reçu aucun signe de vie, sans confirmation de leur décès. "Presque deux ans sans signe de vie. Est-il mort de faim ? Blessé ? Vivant ? Comment peut-on survivre 680 jours en enfer ? Ramenez-les à la maison !", a imploré Pushpa.

Elle a également lancé un appel au président Trump et à l'administration américaine pour qu'ils restent engagés dans un accord ramenant tous les otages. S'adressant au public, elle l'a remercié pour son soutien : "S'il vous plaît, n'arrêtez pas jusqu'à ce que tous rentrent chez eux."