Michael Nahum, père de quatre enfants, tué dans l'attaque de missile iranien à Bat Yam

Michael (Miki) Nahum, 61 ans, père de quatre enfants et résidant de Bat Yam, a été identifié comme l'une des victimes de l'attaque de missile iranien qui a frappé la ville dans la nuit de samedi à dimanche. L'autorisation de publication de son identité a été accordée lundi. Nahum rejoint la liste des victimes identifiées de cette frappe meurtrière, aux côtés de Belina Ashkenazi, 94 ans, et d'Efrat Saranga, 44 ans. Le bilan total s'élève à huit morts et des centaines de blessés dans cette attaque qui a visé plusieurs bâtiments résidentiels de la ville côtière.

Les équipes de secours ont extrait ce matin un corps supplémentaire des décombres, portant à huit le nombre de victimes confirmées. Les autorités estiment que toutes les personnes piégées sous les décombres n'ont pas encore été localisées, et les opérations de recherche se poursuivent sur le site dévasté. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a révélé que cinq des huit victimes, incluant trois mineurs, détenaient la nationalité ukrainienne. L'identité des autres victimes demeure sous embargo de publication.

Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une salve de plus de cinquante missiles balistiques tirés depuis l'Iran vers le territoire israélien. Parmi les autres victimes figurent une femme d'environ 60 ans, un homme de 70 ans, un garçon de 10 ans, une fillette de 8 ans et un adolescent de 18 ans. L'impact a provoqué des destructions considérables dans plusieurs immeubles résidentiels, créant des scènes de dévastation comparables à celles observées après des tremblements de terre, selon les équipes de secours sur place.