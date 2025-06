Missiles iraniens sur Israël : l'hôpital Soroka touché, plus de 200 blessés, dont 6 dans un état grave

Articles recommandés -

L'Iran a lancé jeudi matin une salve d'environ 30 missiles balistiques contre Israël, provoquant trois impacts directs dans les zones urbaines. Le bilan fait état plus de 200 blessés, dont six blessés dans un état grave et deux modérément atteints. Au moins 147 personnes blessées dans la région du centre ont été admises dans les hôpitaux à travers le pays, et certaines ont déjà été libérées. Ce nombre inclut également ceux qui ont été blessés en se dirigeant vers les espaces protégés et les victimes d'anxiété, ainsi que les blessés qui se sont rendus à l'hôpital par leurs propres moyens. De plus, environ 60 personnes ont été blessées à l'hôpital Soroka et y ont été soignées - toutes dans un état léger, principalement des victimes d'anxiété.

Le centre médical Soroka de Beersheba, principal hôpital du sud d'Israël desservant un million d'habitants, a été directement touché. Le missile a frappé l'ancien service chirurgical, un bâtiment évacué dans les jours précédents. L'établissement de plus de 1.000 lits a fermé ses portes aux nouveaux patients, sauf urgences vitales. Le toit s'est effondré sous l'impact et un incendie s'est déclaré. Les fumées noires se sont élevées pendant plus d'une heure.

https://x.com/i/web/status/1935598528627359821 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À Holon, près de Tel Aviv, l'explosion d'un missile dans un quartier résidentiel a gravement endommagé plusieurs immeubles d'appartements. Le centre médical Wolfson traite 16 blessés, dont quatre dans un état grave. Les pompiers ont extrait toutes les personnes coincées sous les décombres. L'impact s'est produit près d'une école et d'une synagogue, également endommagées.

À Ramat Gan, le missile a touché un secteur proche de plusieurs tours, dans le quartier financier près de la Bourse. Vingt-deux personnes ont été blessées, dont deux gravement. Le site se trouve à quelques centaines de mètres d'une douzaine d'ambassades européennes et africaines. Parmi les victimes les plus graves figurent un homme de 80 ans et deux femmes septuagénaires. Dix-huit personnes supplémentaires ont été légèrement blessées en se précipitant vers les abris lors du déclenchement des sirènes.