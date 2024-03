Mobilisation à l'hôpital Tel Hashomer pour empêcher le retour de deux fillettes et leurs proches à Gaza

La situation des enfants de Gaza hospitalisés à Tel Hashomer et des 13 autres patients de Gaza dans des hôpitaux de Jérusalem-Est atteint un point critique mercredi. Des médecins se sont rassemblés pour protester contre le retour à Gaza, qui pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, de deux fillettes. L'une est une donneuse de moelle osseuse et l'autre a été opérée d'une tumeur à l'œil. Elles sont accompagnées de trois pères ayant fait don de moelle osseuse et de deux grands-mères. Parallèlement, la Cour suprême a reporté d'une journée l'expulsion de 13 patients des hôpitaux de Jérusalem-Est vers Gaza et a exigé une réponse de l'État d'ici demain.

Les médecins expliquent : "Nous sommes ici car nous les soignons et ne pouvons pas les envoyer vers une mort certaine. Leur renvoi aura des conséquences désastreuses, tant sur le plan médical qu'émotionnel. Cette guerre n'est pas la nôtre et elle ne les concerne pas. Ces enfants sont des patients qui ont reçu l'autorisation du ministère de la Défense d'être ici et de séjourner en Israël. C'est l'occasion pour l'État d'Israël de faire preuve d'humanité dans une situation de guerre".

Plus tôt, l'organisation "Médecins pour les droits de l'homme" a déposé une pétition à la Cour suprême pour tenter d'obtenir une injonction empêchant l'expulsion des enfants. Comme mentionné, la Cour suprême a exigé une réponse de l'État d'ici demain et a suspendu la procédure, au moins pour les hôpitaux de Jérusalem-Est.

Entre-temps, une situation dramatique s'est déroulée à l'hôpital pour enfants Safra. Une médecin de Sheba a raconté : "Ils sont renvoyés de l'hôpital contre leur gré. On les renvoie dans une zone de guerre, c'est inadmissible. Ces personnes étaient ici et ont reçu des traitements, rien ne justifie de les renvoyer dans une zone de conflit. La fillette a terminé ses traitements mais elle a besoin d'un suivi. La direction de l'hôpital est opposée à ce renvoi, mais elle est impuissante".

En réponse, le Coordonnateur des activités du gouvernement dans les territoires a déclaré : "Les résidents de Gaza et leurs accompagnants qui ont reçu des traitements médicaux dans des hôpitaux en Israël et n'ont plus besoin de soins sont renvoyés à Gaza. Lorsqu'un traitement supplémentaire est nécessaire, le COGAT coordonne avec les hôpitaux la prolongation de leur séjour pour préserver leur santé".