Mobilisation générale en Israël : industriels et universités soutiennent la grève pour les otages

Articles recommandés -

À l'approche de la journée de protestation pour la libération des otages prévue dimanche prochain, l'Association des industriels israéliens et plusieurs universités prestigieuses ont annoncé mercredi leur soutien à cette mobilisation exceptionnelle, autorisant leurs employés et étudiants à y participer.

Dans une lettre adressée aux entreprises industrielles et technologiques, le président de l'Association des industriels, Dr Ron Tomer, a exprimé son soutien à l'octroi de congés pour les employés souhaitant participer aux événements. "L'Association soutient depuis le début l'objectif prioritaire de libération des otages", a-t-il souligné, rappelant que l'organisation avait été parmi les premières à intégrer le logo du comité des otages dans son emblème officiel.

L'université Reichman a également annoncé sa participation à la grève. Dans un communiqué, ses dirigeants ont déclaré : "Chacun d'entre nous fera grève individuellement dimanche 17 septembre 2025, en signe de solidarité profonde avec les familles des otages." L'université a particulièrement mentionné Idan Shtivi, l'un de ses étudiants assassiné le 7 octobre et dont le corps est retenu à Gaza.

Le mouvement s'étend rapidement dans le secteur académique. Le Technion, l'université de Tel Aviv, l'université hébraïque, l'université Ben Gourion et l'université ouverte ont toutes annoncé que leurs dirigeants soutiennent la grève, permettant au personnel et aux étudiants d'y participer.

L'Association médicale israélienne a également autorisé médecins et infirmières à rejoindre les actions de protestation, déclarant que "les images des otages nous hantent tous et nous empêchent de passer à autre chose".

Cette mobilisation fait suite à l'annonce des familles d'otages et de victimes du 7 octobre de "paralyser l'économie de haut en bas" le 17 août, à partir de 7h du matin, pour "sauver les otages et les soldats". Cette décision répond à la résolution du cabinet de lancer une opération d'envergure pour conquérir la bande de Gaza.

Lors d'une conférence de presse au complexe Sarona de Tel Aviv, sous le slogan "Le silence tue - nous paralysons l'État pour sauver les otages et les soldats", les familles ont officiellement lancé cet appel à la grève générale. En quelques heures, des centaines d'entreprises privées ont rejoint le mouvement, tandis que le public a déjà collecté 500 000 shekels pour soutenir l'initiative.

Bien que la Histadrout (confédération syndicale) et les grandes organisations patronales aient choisi de ne pas participer officiellement, elles ont exprimé leur solidarité avec les familles des otages.